Retailketen Yess! vestigt zich naast Jumbo en Kruidvat Kristof Pieters

28 augustus 2020

09u31 0 Beveren De derde en laatste naam is bekend van het nieuwe winkelcomplex in het Pareinpark in Beveren. Naast grootwarenhuis Jumbo en drogisterij Kruidvat gaat het om de retailketen Yess!

De winkelketen zet vooral in op dagdagelijkse producten met een heel breed gamma en heeft een roterend assortiment aan zeer scherpe prijzen. Dit gaat van tuingerief tot keukenmateriaal, decoratie en kantoorspulletjes. Bart Coeman. De van oorsprong West-Vlaamse keten bestaat intussen al drie jaar en komt voor het eerst deze richting uit.

Ook voor Jumbo wordt dit de eerste winkel in het Waasland en bij uitbreiding zelfs in Oost-Vlaanderen. De vacatures zijn intussen al vacant. Er worden zo’n 70-tal lokale medewerkers aangeworven. Kruidvat is al aanwezig in Beveren met een vestiging aan de Grote Markt maar die zal behouden blijven.

Zowel Jumbo, Kruidvat als Yess! openen nog eind dit jaar de deuren.