Resultaten bekend van coronatesten in woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem: zes bewoners en twee personeelsleden besmet, cohorte-afdeling wordt ingericht Kristof Pieters

21 augustus 2020

15u16 7 Kallo Het coronavirus heeft zich dan toch weten te verspreiden binnen het woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem in Kallo. Het coronavirus heeft zich dan toch weten te verspreiden binnen het woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem in Kallo. Nadat vorig weekend één bewoner en één medewerker besmet bleken met Covid-19 werden eerst de ‘hoogrisico-contacten’ getest, maar die bleken negatief. De aanvankelijke opluchting is echter volledig verdwenen nu bijkomend alle personeelsleden en bejaarden werden getest. Naast de twee positieve gevallen zijn er namelijk nog eens zes bijkomende besmettingen vastgesteld.

Het woonzorgcentrum ging begin deze week in preventieve lockdown na een positieve coronatest bij een personeelslid en een bewoonster. Er is wellicht geen verband tussen beide besmettingen. “De bewoonster was al, preventief, in kamerisolatie en het personeelslid was vanaf de eerste symptomen thuis gebleven.

Onmiddellijk ging Zorgpunt Waasland over tot verdere testen. Eerst werden de zogenaamde ‘hoogrisico-contacten’ van de bewoner getest. Dat zijn mensen waarmee de eerste besmette bewoner meer contact had. Alle acht geteste bewoners bleken toen negatief. Dat zorgde aanvankelijk voor een grote zucht van opluchting, maar vandaag volgde een koude douche. Bij de algemene test bij alle bewoners en medewerkers, die woensdag werd afgenomen, blijkt dat er nog vijf bewoners en één medewerker het virus te pakken hebben. In totaal zijn er nu zes bewoners en twee personeelsleden besmet. In het rusthuis wonen momenteel 55 bewoners en werken er 49 medewerkers.

Cohorte-afdeling

“We gaan de besmette bewoners afzonderen van de andere bejaarden in het woonzorgcentrum in een cohorte-afdeling”, licht Tjeu van Diessen, algemeen directeur van Zorgpunt Waasland, toe. “Dat betekent concreet dat er, naast de drie bestaande leefgroepen, een tijdelijke vierde leefgroep zal zijn voor bewoners met een coronabesmetting. Binnen de leefgroepen kunnen de bewoners wel vrij bewegen.” De bewoners met een besmetting kunnen pas bezoek ontvangen als ze negatief getest zijn. In de drie andere afdelingen zal er vanaf volgende week opnieuw bezoek mogelijk zijn via de tuin, het terras of in de bezoekruimte.

Voor de inrichting van de cohorte-afdeling zijn er allerlei aanpassingen nodig in het gebouw. Verscheidene bewoners moeten verhuizen, kamers en ruimten worden volledig ontsmet enzovoort. “Onze technische diensten zijn daar, samen met de medewerkers uit Kallo, volop mee bezig. Het is de bedoeling dat vrijdagavond alles gereed is.”

De medewerkers die besmet zijn, zijn voorlopig thuis in quarantaine. Wanneer ze zelf geen last hebben van symptomen, zullen ze ingezet worden in de cohorte-afdeling.

Geen besmetting in andere rusthuizen

De andere elf woonzorgcentra van Zorgpunt Waasland in Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht en het home voor mensen met een beperking De Bron blijven gespaard van het virus in deze tweede coronagolf. En dat hopen ze bij Zorgpunt Waasland zo te houden.