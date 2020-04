Resultaten bekend van coronatest De Notelaar: vier bewoners besmet maar niemand is er erg aan toe Kristof Pieters

15 april 2020

11u59 0 Beveren Bij het woonzorgcentrum De Notelaar in Beveren zijn 4 van de 155 bewoners besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit een grootschalige test die in opdracht van de Vlaamse overheid werd uitgevoerd. De besmette personen zijn nu geïsoleerd. Ze vertonen weinig tot geen symptomen.

De test bij De Notelaar was eigenlijk een steekproef om te onderzoeken of het virus zich ongemerkt ook al verspreid heeft in rusthuizen waar momenteel nog geen uitbraak werd gemeld. In totaal selecteerde de Vlaamse overheid 85 rusthuizen om te testen op het coronavirus. In 55 van die rusthuizen is een uitbraak van corona vastgesteld en werden ook de zorgverleners getest. In Beveren was er voor zover geen geval van coronabesmetting bekend en werden daarom enkel de bewoners getest. “In totaal is bij vier mensen het coronavirus vastgesteld”, bevestigt schepen Dirk Van Esbroeck (CD&V). “Het gaat om bewoners die eigenlijk in goede gezondheid verkeren en die geen of amper symptomen hadden. Ze zijn nu wel geïsoleerd van de andere bewoners om te voorkomen dat meer mensen besmet raken.”

In de andere woonzorgcentra in Beveren zijn voorlopig nog geen testen gebeurd maar lijkt de situatie ook stabiel. In het woonzorgcentrum Briels in Melsele zijn vijf bevestigde gevallen van coronabesmetting maar twee daarvan zijn intussen al genezen. In Boeyé-Van Landeghem in Kallo en Sint-Elisabeth werd nog geen enkel verdacht geval gemeld. In De Linde tot slot is er één bewoner in quarantaine omdat deze symptomen vertoont.