Restaurant VAS scheert hoge toppen met takeaway: “Nog geen enkele dag open geweest en toch elke week uitverkocht” Kristof Pieters

20 mei 2020

12u12 4 Beveren Robby Baccaert (29) en Jolien Van Puyvelde (29) hadden de start van hun nieuwe zaak ‘VAS’ wel anders voorgesteld. In volle coronacrisis viel het openingsfeest van het restaurant in het water. “We twijfelden om takeaway te doen want uiteindelijk moesten we ons visitekaartje nog afleveren”, vertelt het koppel. “We konden echter niet blijven wachten en hebben de sprong gewaagd.” Met succes want al twee weken op rij konden ze het bordje ‘sold out’ uithangen.

Ze hadden wekenlang gezwoegd om alles klaar te krijgen voor de officiële opening op 19 maart maar enkele dagen voor het grote feest volgde plots de lockdown voor de horeca. Een koude douche waar het jonge koppel even van moest recupereren. “Daar sta je dan met al je dromen en verwachtingen. Dat was wel even slikken”, geven Robby en Jolien toe. Samen stonden ze elf jaar lang zij aan zij in sterrenrestaurant ’t Korennaer. Hij als sommelier en zaalverantwoordelijke en zij als sous-chef en patissier.

Sharingbox

Toen De Nieuwe Schandpaal in de Kloosterstraat in Beveren vrij kwam, besloten ze de sprong te wagen. “Bij de start van de lockdown besloten we eerst af te wachten”, vertelt Robby. “We wilden hier een gastronomische keuken serveren en bij takeaway zijn de mogelijkheden toch beperkt. We hadden ook wat schrik want het eerste contact met de klanten is wel cruciaal. Je levert tenslotte een visitekaartje af. Toen duidelijk werd dat de horeca niet snel zou heropenen, konden we echter ook niet bij de pakken blijven zitten. We hebben een alternatief gezocht in de vorm van een ‘sharingbox’. Het zijn kleine gerechten die we niet op de kaart van ons restaurant zouden zetten maar wel in de lounge- en cocktailbar van onze zaak.”

Lokale producten

Het koppel besloot er ook een lokale twist aan te geven. “Elk gerecht in de box is gemaakt met minstens één streekproduct dat geleverd is door een lokale handelaar. Dat gaat van Ostdonk Bieren tot kaas van Inge Schoonvliet.” VAS ging twee weken geleden van start met de sharingbox en tot grote verrassing van Jolien en Robby mochten ze al tweemaal het bordje ‘sold out’ uithangen. “We beperken ons wel tot tachtig boxen voor telkens twee personen omdat we het met ons twee nog gebolwerkt moeten krijgen. Het doet wel deugd dat het initiatief zoveel succes heeft. We kennen natuurlijk nog veel volk van onze tijd in ’t Korennaer maar anderzijds heeft er nog nooit iemand bij ons komen tafelen.”

Zonder personeel

Robby en Jolien hopen wel dat de klanten binnenkort ook het interieur van VAS eens kunnen bewonderen. “Het kriebelt wel om er in te vliegen. Het is afwachten of mensen in het begin niet te veel schrik gaan hebben om terug op restaurant te gaan. We starten daarom voorzichtig en gaan voorlopig geen personeel in dienst nemen. We hebben wel het geluk dat we een grote zaak hebben. Er waren een 25-tal couverts gepland en de tafels stonden sowieso al anderhalve meter uit elkaar. We gaan dus onze zaak niet opnieuw moeten herinrichten om de regels van sociale afstand te garanderen.”

Meer info: www.restaurantvas.be