Residentie Meulenberg viert allereerste eeuwelinge Kristof Pieters

16 september 2020

13u53 1 Beveren Feest vandaag in residentie Meulenberg in Beveren want bewoonster Maria De Groot mocht honderd kaarsjes uitblazen. Ze is hiermee de allereerste eeuwelinge in de seniorenresidentie.

Maria De Groot is geboren en getogen in Antwerpen maar volgde na het overlijden van haar echtgenoot Achiel in november 2009 haar beste vriendin Philomène naar Beveren. Die laatste is er jammer genoeg niet meer bij maar intussen heeft ze wel een grote vriendenkring opgebouwd. De eeuwelinge is nog in blakende gezondheid. “Dat dank ik wellicht aan het feit dat ik altijd zo sportief geweest ben”, lacht ze. Maria deed op haar 80 jaar nog aan aquagym en vandaag gaat ze nog altijd zelfstandig winkelen op de markt. Haar wekelijks bezoek aan de kapper mist ze nooit. Daarnaast houdt ze vooral van een potje kaarten, hoewel ze dat nu door corona al een tijdje moet missen.

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) kwam de eeuwelinge namens het gemeentebestuur en koningshuis in de bloemetjes zetten. Naast een gesigneerde foto van ons vorstenpaar mocht Maria honderd rode rozen in ontvangst nemen. De andere bewoners mochten – met respect voor de nodige afstand – meevieren en de mondmaskers even laten zakken om op de jarige te toosten.