RED-team van Hulpverleningszone Waasland houdt oefening op duizelingwekkende hoogte Kristof Pieters

23 juni 2020

13u10 0 Kallo Sinds kort mogen ook brandweerkorpsen weer oefeningen houden. Door de coronacrisis kon dat een hele tijd niet. Deze week houdt het ‘RED-team’ van de Hulpverleningszone Waasland een reeks oefeningen op de hoogste pylonen van het land.

De hoogspanningsmasten staan op de Ketenislaan in de Waaslandhaven en zijn maar liefst 192 meter hoog. Voor de ‘klimmers’ van het RED-team is die duizelingwekkende hoogte geen obstakel. Ze moeten op alle mogelijke situaties voorbereid zijn. Dat bleek begin november vorig jaar nog. Toen werd een arbeider onwel helemaal bovenaan de mast. Per jaar voert het ‘RED-team’ enkele tientallen interventies uit, voornamelijk horizontale evacuaties van zieke personen uit hoge flatgebouwen zoals aan het Koning Fabiolapark in Sint-Niklaas.

Woensdagmiddag organiseren de Hulpverleningszone Waasland en brandweerzone Antwerpen een gezamenlijke oefening. Figurant van dienst is dan Antwerps burgemeester Bart De Wever. Hij zal een ‘slachtoffer’ spelen dat door de klimmers uit de pyloon geëvacueerd moet worden aan de Scheldelaan in Lillo.