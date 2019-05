Red Flames komen aftrap geven op Special Olympics Kristof Pieters

30 mei 2019

18u04 0 Beveren Op de Special Olympics stonden vandaag wedstrijden in twintig verschillende sportdisciplines p de agenda. In de sportzone van Beveren was er hoog bezoek want de Red Flames kwamen er de aftrap geven van de voetbalmatchen.

SOB-ambassadrice en speelster van Manchester City Tessa Wullaert overhandigde ook een cheque met de opbrengst van de ‘Topwijf limited edition’, een collectie truien die ze samen met SOB-voetbalster Tine Debaets ontwierp. “Special Olympics Belgium is voor mij enorm belangrijk om deel van uit te maken. Ik voel me er zelf heel dicht bij betrokken, omdat mijn pleegbroer net zoals de atleten van SOB een verstandelijke beperking heeft”, legt ze uit. “Hij speelt voetbal in de G-ploeg van Zulte Waregem en dat maakt het voor mij nog emotioneler om ambassadrice te zijn van SOB. Ik wil de atleten op elke mogelijke manier de steun geven die ze verdienen.”

Supporters moeten trouwens niet aan de zijlijn blijven staan. “Onze Spelen zijn niet exclusief voor atleten met een verstandelijke beperking”, benadrukt Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium. “We willen vooral werken aan sociale inclusie. Dat wil zeggen kom supporteren en kom vooral ook meedoen!” Donderdag stond er een try-out honkbal met Henny Seroeyen (Robin uit ‘De Buurtpolitie’) en een yogasessie op het programma. Het Play Unified concept promoot sport tussen mensen met een verstandelijke beperking en zonder beperking. Via Play Unified wil Special Olympics Belgium de sociale inclusie bevorderen. Morgen staat er om 14 uur een rugby-sessie op de planning. Wie wil deelnemen wordt begeleid door twee bekende ploegkapiteins. Kinderchirurg Erwin Van Der Veken (bekend van Topdokters) en Demsey Hendrickx (bekend van Helden op Ketnet) laten de atleten en supporters kennismaken met de nationale sport van Nieuw-Zeeland. Wie het liever iets rustiger houdt, kan ook een initiatie golf meevolgen. Plaats van afspraak voor beide unified-sessies: Sportzone Beveren. Op 1 juni zijn er nog twee karatesessies gepland in Sportzone Beveren en wordt de Clementwijk in Sint-Niklaas een tijdelijke racebaan voor de fietsers van Special Olympics.

Alle wedstrijden zijn gratis toegankelijk voor het grote publiek. Alle informatie is te vinden op http://www.special-olympics.be