Recyclageparken Ibogem open op afspraak: “Maar kom enkel als het dringend is” Kristof Pieters

02 april 2020

18u33 7 Beveren/Kruibeke/Zwijndrecht Vanaf dinsdag 7 april openen alle recyclageparken van Ibogem terug de deuren. De bestaande uren blijven dezelfde, maar langskomen kan wel enkel op afspraak. “Kom enkel naar het park als het bezoek dringend is. Er wordt op gecontroleerd”, klinkt het bij de afvalintercommunale.

De Vlaamse overheid geeft gunstig advies op een voorwaardelijke opening van de recyclageparken onder strikte veiligheidsvoorwaarden. Bij Ibogem gaat het om de drie recyclageparken in Melsele, Rupelmonde en Verrebroek. Bezoekers moeten wel een afspraak maken en dat minstens twee dagen op voorhand via corona@ibogem.be. Telefonische afspraken worden niet aanvaard. In de mail moet men zijn naam, rijksregisternummer en nummerplaat doorgeven en het recyclagepark waar men naartoe wil. Daarna stuurt Ibogem een mail terug met de dag en het uur dat je kan langskomen. Het aantal bezoekers op het containerpark is beperkt. Er mag ook maar 1 persoon uit het voertuig komen en betalen aan de terminal gebeurt met wegwerphandschoenen.

Een afspraak maken kan enkel voor afval met prioriteit zoals kga, elektrische apparaten, hout, papier-karton, grofvuil en groenafval. Afval dat nog aan huis wordt ingezameld is niet dringend. Wegens een beperkte voorraad mondmaskers wordt momenteel geen asbest op het recyclagepark aanvaard.