Recyclageparken Ibogem maken systeem op afspraak permanent: “Minder files, minder stress en meer afval per beurt” Kristof Pieters

14 mei 2020

10u02 44 Beveren/Kruibeke/Zwijndrecht De coronacrisis zal ons leven op sommige vlakken langdurig, mogelijk zelfs definitief veranderen. Zoals bijvoorbeeld hoe we omgaan met het recyclagepark. De afvalintercommunale Ibogem gaat het systeem van afspraken voor het recyclagepark vanaf 1 juni een permanent karakter geven. “Zowel de bezoekers als het personeel waren vanaf de eerste dag positief over deze nieuwe manier van werken. Er zijn geen lange wachtrijen meer en dus geen frustraties bij bezoekers of stress bij onze recyclageparkwachters”, zegt voorzitter van Ibogem Jens De Wael.

Dit afsprakensysteem werd noodgedwongen ingevoerd tijdens de lockdown, maar omdat de reacties van de bezoekers dermate positief waren, beslist de afvalintercommunale ermee verder te gaan. “Sinds de heropening van de recyclageparken in april werkt afvalintercommunale Ibogem met afspraken voor het recyclagepark. Die keuze werd toen weloverwogen gemaakt om een stormloop naar het recyclagepark te vermijden en zo de verspreiding van het coronavirus te beperken”, zegt Jens De Wael (N-VA), de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Ibogem. Hij volgt Roger Heirwegh (N-VA) op, die na 7 jaar de fakkel doorgeeft.

“De recyclageparken waren immers drie weken gesloten geweest en mensen waren ‘in hun kot’ volop beginnen opruimen”, gaat De Wael verder. “Dankzij het afsprakensysteem kon de veiligheid van de werknemers en de bezoekers gegarandeerd worden en werden immense wachtrijen vermeden.”

De recyclageparkwachters kunnen beter toezicht houden en hebben minder te maken met stresssituaties. Bovendien komen mensen minder, maar met meer afval per beurt. Dat komt ook de mobiliteit ten goede Jens De Wael (N-VA)

Goede ervaringen

Het afsprakensysteem werd vanaf de eerste dag door de bezoekers positief onthaald. “En dat lieten ze ons ook weten,” vervolgt De Wael. “Ze kunnen kiezen wanneer ze naar het recyclagepark gaan en moeten niet lang wachten. Ook de tijd op het recyclagepark zelf is korter, omdat er maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk is. Er is tijd om een medewerker aan te spreken voor vragen. Ook Ibogem had goede ervaringen met het systeem: omdat de bezoekers meer ontspannen zijn, wordt er beter gesorteerd. De recyclageparkwachters kunnen beter toezicht houden en hebben minder te maken met stresssituaties. Bovendien komen mensen minder, maar met meer afval per beurt. Dat komt ook de mobiliteit ten goede.”

Twee dagen vrij toegankelijk

Om al die redenen besliste de afvalintercommunale om het afsprakensysteem vanaf 1 juni permanent in te voeren. De mogelijkheid om zonder afspraak langs te komen, blijft wel bestaan. Op dinsdag, woensdag en zaterdag zal er op afspraak worden gewerkt. Op donderdag en vrijdag zullen de recyclageparken vrij toegankelijk zijn. Ibogem bekijkt ook of er een avondopening voor het recyclagpark kan ingepland worden.

Een afspraak vastleggen kan - al dan niet voorlopig - enkel online, en dus niet per telefoon of per mail. Hiervoor is een webformulier beschikbaar op de website. Daarop kan men de persoonlijke gegevens invullen en vervolgens de dag en het uur van een recyclagepark naar keuze kiezen. Daarna volgt een bevestigingsmail. Die moet men uitgeprint of op smartphone meebrengen bij het bezoek.