Recordjaar voor drugsvangsten in haven van Antwerpen: bijna 62 ton cocaïne onderschept Kristof Pieters

08 januari 2020

13u56 0 Beveren De haven van Antwerpen heeft niet alleen een recordjaar achter de rug voor het laden en lossen van goederen maar ook op vlak van drugsvangsten. Cocaïne blijft met stip de meest gesmokkelde drug. Vorig jaar werd er maar liefst 61,8 ton in beslag genomen, een stijging van 23 procent. In vijf jaar tijd gaat het zelfs om een stijging van 660 procent.

De cijfers werden woensdag bekendgemaakt tijdens een bezoek van minister van Financiën Alexander De Croo aan de grensinspectiepost in de Waaslandhaven. De minister kreeg er enkele demonstraties van de technologieën die Douane en Accijnzen inzet om drugs op te sporen. Dat gaat van een vaste scantunnel in de grensinspectiepost tot mobiele scanners die op de terminal ingezet worden. Ook het gebruik van drugshonden blijft belangrijk. De cijfers van het voorbije jaar tonen aan dat de haven vooral een draaischijf is voor cocaïnesmokkel. In 2019 werd 61.806 kg cocaïne in beslag genomen tegenover ‘slechts’ 1.878 kg heroïne en 504 kg marihuana. Die laatste twee drugsfracties dalen trouwens met respectievelijk 58 en 97%. Daarnaast werden nog 1.129 kg aan andere verdovende middelen in beslag genomen.

De landen van herkomst zijn ongewijzigd gebleven. De top drie bestaat uit Brazilië, Ecuador en Colombia. Dankzij samenwerkingsverbanden met die landen is echter ook het aantal inbeslagnames in Zuid-Amerika zelf spectaculair gestegen. Vorig jaar werd er maar liefst 70 ton cocaïne onderschept die Antwerpen als bestemming had, dat is een stijging van 40%.

De meest populaire manier van smokkelen blijft de zogenaamde ‘rip-off’. Daarbij wordt de drugs eenvoudig in zakken gestopt en in de container gelegd waarna ze in de haven van bestemming door ‘uithalers’ worden opgepikt. Volgens Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de douane, beginnen de smokkelaars echter meer te variëren in hun modus operandi. “Vaak wordt de structuur van de container gebruikt en ligt de drugs achter valse wanden. We zien smokkelaars steeds inventiever worden. Cocaïne wordt zelfs opgelost in fruitsap. We hebben het ook al in vis aangetroffen en zelfs in dierenhuiden omdat onze drugshonden dan de cocaïne niet kunnen detecteren. Het is en blijft een kat-en-muisspelletje. De drugscriminelen testen ons geregeld uit. Eerst gaat het om kleine ladingen en als die passeren, volgt meer. De tendens is wel dat er grotere hoeveelheden cocaïne per transport worden verzonden.”

Elektronische drugshond

De douane zoekt ook volop naar methoden om tot een screening van 100 procent van alle containers te komen. “Vandaag is dat nog niet mogelijk maar in de toekomst zal artificiële intelligentie wellicht voor oplossingen zorgen. Daarnaast worden voortdurend nieuwe technologieën ontwikkeld zoals de ‘e-nose’, zeg maar een elektronische drugshond. Uiteraard blijven ook onze mensen een belangrijke factor. Dankzij risicoanalyses worden verdachte containers veel sneller gedetecteerd.”

Minister De Croo looft de douane voor alle inspanningen maar vindt dat ook de burgers zelf een rol te vervullen hebben. “Want er is geen aanbod als er geen vraag is”, legt hij uit. “Wie drugs gebruikt, moet beseffen welke gigantische maatschappelijke kosten daar tegenover staan. Het is ook een zware last voor de havenbedrijven en zorgt er voor spanningen op de werkvloer wanneer personeelsleden onder druk worden gezet door criminelen.”