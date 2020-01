Recordaantal gebruikers voor Liefkenshoektunnel Kristof Pieters

10 januari 2020

17u16 0 Kallo Het afgelopen jaar hebben maar liefst 11,4 miljoen voertuigen gekozen voor de Liefkenshoektunnel. Dat is een stijging van 1,5% ten opzichte van het jaar voordien. Opmerkelijk is wel dat tegelijk het aantal file-uren met een vijfde gedaald.

De Liefkenshoektunnel kreeg vorig jaar 7,2 miljoen personenwagens en 4,2 miljoen vrachtwagens te verwerken. De groei is even groot bij trucks als bij personenauto’s. De toename leidde bovendien niet tot meer files. Integendeel zelfs, er waren 11% minder file-uren in de avondspits en 20% minder in het algemeen. Volgens operationeel manager Marc Persoon zit de tunnel nu wel tegen haar verzadigingspunt. De theoretische dagcapaciteit bedraagt 40.000 voertuigen. “De groei komt nu vooral van voertuigen tussen 10 en 15 uur. Mensen passen zich aan en mijden de spitsuren. Voor 2020 verwachten we dezelfde groei.”

De Liefkenshoektunnel wordt ook ingezet als omleiding bij ongevallen op de Ring. Er wordt dan tijdelijk geen tol geheven. Vorig jaar was dat 68 uur lang het geval. Dat is het laagste aantal uren in drie jaar.