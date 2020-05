RECENSIE takeaway Bebronna: culinaire box voor elke gelegenheid

Beveren

Eén van de grote troeven van restaurant Bebronna in de Waaslandhaven is het unieke Scheldezicht. Gezellig gaan tafelen is door de coronacrisis niet meer mogelijk, maar zaakvoerder Bjorn Meersman heeft met zijn takeaway service een waardig alternatief voorzien in de vorm van culinaire boxen die hij ook nog eens aan huis levert. Nieuwsgierig naar andere takeaway-mogelijkheden in jouw buurt? Kom er alles over te weten in ons culinair dossier.