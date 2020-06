Reactors Doel 1 en Doel 2 klaar na onderhoudsbeurt van twee jaar en 700 miljoen euro: “Tienduizenden draadjes losgemaakt en opnieuw bevestigd” Kristof Pieters

18 juni 2020

17u46 5 Doel De kerncentrale van Doel heeft haar twee oudste reactors een grote revisie gegeven om de levensduur ervan te kunnen verlengen. De operatie nam maar liefst twee jaar in beslag en op piekmomenten waren er 2.000 onderaannemers aan de slag op de site. De twee reactors mogen nu operationeel blijven tot 2025. “En in principe kunnen ze nog een pak langer veilig draaien”, zegt site manager Peter Moens.

Doel 2 ging op 30 mei terug op het elektriciteitsnet en afgelopen maandag gebeurde hetzelfde met Doel 1. Voor site manager Peter Moens en bij uitbreiding de duizend werknemers is dat een historisch moment. “We hebben er een titanenwerk opzetten”, klinkt het. “We zijn hier in 2018 aan begonnen. De start was al met een handicap want door het getalm over het al dan niet verlengen van de levensduur hadden we al heel wat waardevol personeel zien vertrekken. We hebben dus eerst 270 nieuw mensen moeten rekruteren en opleiden en dat is geen sinecure in een regio waar technisch personeel al zo schaars is.”

250 km aan kabels

Tijdens de revisie werden een aantal grote stukken vervangen zoals de turbine. “Maar ook de bestaande systemen werden één voor één onder de loep genomen”, vervolgt Peter Moens. “In totaal hebben we zo’n duizend onderhoudsdossiers opgesteld. Er is zo’n 250 km aan nieuwe kabels gelegd en onder meer in de controlekamer werd elke module vervangen. Dat betekende ook dat er naar schatting 30.000 tot 40.000 individuele draadjes stuk voor stuk zijn losgemaakt en opnieuw bevestigd. Elke keer volgde daarop ook een test. Voor zo’n operatie hadden we natuurlijk wel hulp nodig. Op piekmomenten waren er zo’n 2.000 onderaannemers aan de slag.”

Lessen uit Fukushima

Er werden ook extra systemen bijgeplaatst. “Het gaat daarbij om veiligheidspompen maar ook een nieuw gebouw naast de reactor met een filterinstallatie”, legt Moens uit. “Dit is een les die we hebben getrokken uit de ramp in Fukushima waar het dak van het reactorgebouw werd gerukt door een ontploffing. De kans dat dit hier ooit gebeurt is quasi nihil maar uit elk incident moeten we leren. Als er ooit een enorme druk ontstaat van waterstofgas in het reactorgebouw kunnen we die nu wegnemen en door de filter stalingsvrij in de atmosfeer lozen.”

Verlenging Doel 4?

Engie hoopt dit jaar ook duidelijkheid te krijgen over een eventuele uitbatingsverlenging van Doel 4. Dat is de jongste reactor en ook de meest krachtige, goed voor een derde van de elektriciteitsproductie. “De investeringen zullen hier een pak lager liggen dan bij Doel 1 en 2 omdat het een recenter model is”, zegt Moens. “Maar we hopen wel dat de knoop snel wordt doorgehakt want zo’n revisie vraagt wel jaren voorbereiding.”

Doel 3 sluit in 2022

De sluiting van Doel 3 is alvast onomkeerbaar. De stekker wordt in oktober 2022 definitief uitgetrokken. “Dat zal ook voor ons een goede leerschool zijn”, benadrukt de site manager. “Het is immers de allereerste reactor die we gaan ontmantelen. De eerste jaren moeten de splijtstofelementen nog wel afkoelen en blijven alle monitoringsystemen in werking. Pas na een vijftal jaar start de fase van de ontmanteling.”