Radio Beverland haalt oude formule vanonder het stof: verzoekplaatjes voor inwoners van rust- en ziekenhuizen Kristof Pieters

20 maart 2020

18u12 0 Beveren Radio Beverland wil het leed van het sociaal isolement wat verzachten in deze coronadagen en draait de komende zondagen tussen 14 en 16 uur verzoekplaatjes van luisteraars die een boodschap willen overbrengen aan inwoners van woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere instellingen die tijdens de coronacrisis de deuren verplicht moeten sluiten voor bezoekers.

“We hadden vroeger ook zo’n verzoekprogramma maar in tijden van spotify kan men natuurlijk elk nummer in een handomdraai vinden”, zegt Gerard Heyrman, dj bij Radio Beverland. “We halen de oude formule nu opnieuw vanonder het stof want we voelen dat er nood is aan een manier om boodschappen over te brengen naar elkaar. Uiteraard kunnen ook de bewoners zelf een plaatje aanvragen voor allen die hen dierbaar zijn.”

Burgemeester Marc Van de Vijver, Jean-Marie Pfaff, Jacques Bosman en vele andere bekende Beverenaars zullen hun medewerking verlenen aan het verzoekprogramma. Radio Beverland is te beluisteren op 106.1 FM. Een plaat aanvragen voor iemand kan via gerard_heyrman@hotmail.com of via de Facebookpagina van Radio Beverland. .