Racen met of zonder rolstoel ten voordele van vzw Boks Kristof Pieters

20 juni 2019

18u37 0 Beveren De vzw Boks organiseert op zondag 23 juni voor de vierde maal de Boksrun. Het is een uniek evenement want deelnemen kan met of zonder rolstoel.

De Boksrun is dit jaar aan zijn vierde editie toe. Het is geen gewone loopwedstrijd zoals er al veel zijn. Bij dit initiatief ligt de nadruk op kinderen en volwassenen met een stofwisselingsziekte en hetgeen ze kunnen presteren, in of zonder rolstoel. Hun vrienden, familie, begeleiders of sympathisanten kunnen mee deelnemen. “Door deze run willen we de aandacht vestigen op de problematiek van stofwisselingszieken”, zegt medeorganisator Marc Boënne. “We willen ook laten zien, dat ondanks hun beperkingen deze mensen kunnen sporten.”

De volledige opbrengst gaat naar het goede doel en dat is uiteraard de vzw Boks zelf. “Dit is een koepelorganisatie voor alle stofwisselingsziekten die individueel te zeldzaam zijn om steun en belangstelling van het grote publiek te krijgen”, legt Boënne uit. “Met de vzw geven we mensen informatie maar bieden we ook hulp om de levenskwaliteit van personen met een stofwisselingsziekte te verbeteren.”

De Boksrun zal vindt net als vorige jaren plaats in Kallo. Om 11 uur is er een handbikerace. Daarna volgt om 13.30 uur een Kidsrun en om 14 uur is er de rolstoelrace. De 5 km gaan van start om 14.45 uur en tot slot is er om 16 uur de 10 km. Voor bedrijventeams is er een apart klassement. De organisatie verwacht een 500-tal deelnemers. Alle wedstrijden vinden plaats op de voetbalvelden van KSK Kallo in de Kapeldijkstraat. Inschrijven kan ter plaatse of via www.boksrun.be