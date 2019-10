Quiz mee met vrije basisschool Sint-Martinus Kristof Pieters

30 oktober 2019

18u18 0 Beveren De vrije basisschool Sint-Martinus organiseert op zaterdag 16 november voor de vijfde maal haar ‘Sint-Martinusquiz’, een gezellige avond met verschillende originele vragenrondes. Snelheid, observatievermogen en een brede algemene kennis zijn troeven om de vragen tot een goed einde te brengen.

De quiz vindt plaats in de polyzaal van de Sint-Maarten Bovenschool en start om 19.30 uur. De quiz is ten voordele van een aantal (vernieuwende) projecten voor de leerlingen. Er zijn bovendien prijzen voor iedere deelnemer. De quiz begint stipt om 19.30 uur. Ploegen van maximum zes personen kunnen zich inschrijven aan 20 euro via sintmartinus@sgkei.be of 03 775 60 85