Puitenslagersfeesten gaan niet door: “We verschuiven deze editie integraal naar 2021” Kristof Pieters

27 maart 2020

13u03 34 Beveren De organisatoren van de Puitenslagersfeesten hebben in overleg met het gemeentebestuur en de veiligheidsdiensten beslist om de editie van dit jaar af te gelasten. “Het is de eerste keer in 41 jaar dat we dit moeten aankondigen”, zegt Kristof De Munck namens het feestcomité. “We gaan deze editie integraal verschuiven naar mei 2021. De volledige affiche en alle geplande activiteiten worden behouden.”

De 42ste editie van de Puitenslagersfeesten zou normaal doorgaan van 1 tot en met 10 mei en had onder meer Belle Perez op de affiche staan. De uitbraak van het coronavirus laat de organisatie echter geen keuze. “We stellen de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze bezoekers, medewerkers en artiesten voorop. We hopen van harte dat de situatie tegen half mei genormaliseerd is. Maar zelfs dan zouden we het nog onverantwoord vinden om zo snel veel volk bij elkaar te laten komen. Door nu deze beslissing al te nemen, voorkomen we onnodige kosten, die we later niet meer aan entertainment kunnen besteden.”

Financiële gevolgen

Het goede nieuws is dat de volledige affiche en alle activiteiten worden behouden. “We zijn erin geslaagd, in overleg met de artiesten en boekingskantoren, om de geweldige lineup en activiteiten volledig mee te nemen naar volgend jaar”, vervolgt Kristof. “We hebben ervoor gekozen om alles gewoon een jaar op te schuiven. Ieder van ons werkt vrijwillig mee aan deze jaarlijkse traditie. Naast ons gezin en werk is de organisatie van de Puitenslagersfeesten een hobby, en een geweldig plezante dan nog. Maar de feesten verplaatsen naar een datum later in het jaar was geen optie. Dit zou een overlap creëren met de voorbereidingen van de editie van 2021 en dat zou iets te veel van het goede zijn. We hopen met deze beslissing het bestaan van de Puitenslagersfeesten te kunnen verzekeren. Niet in het minst voor alle verenigingen. Ook voor hen heeft dit financiële gevolgen. Tot slot willen we ons respect uitdrukken voor alle zorg- en dienstverleners, die zich in deze dagen inzetten voor wat écht telt. Zorg goed voor elkaar en dan zien we iedereen terug van 30 april tot en met 9 mei op onze feesten.”