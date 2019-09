Proximus-abonnees urenlang getroffen door zware panne Kristof Pieters

29 september 2019

13u50 3 Beveren Klanten van Proximus hebben in Beveren urenlang zonder internet, televisiesignaal en telefoon gezeten. De oorzaak was een zware panne op het netwerk. Kort na de middag waren de grootste problemen opgelost.

De storing deed zich voor in de nacht van zaterdag op zondag. Sommige abonnees zaten 13 tot 14 uur lang zonder internet, kabel en telefoon. Vooral Beveren, Haasdonk, Melsele en Vrasene waren getroffen. Bij klanten was er vooral ongenoegen over de communicatie van de klantendienst. “We worden in de kou gelaten”, getuigt Kristof Brys. “We konden de hele ochtend niemand aan de lijn krijgen en krijgen enkel een computerstem te horen die zegt dat ze er mee bezig zijn en dat er inderdaad hinder is op het netwerk.”

De panne zorgde ook voor problemen bij handelszaken die op zondag geopend zijn. Onder meer het CultuurCafé Ter Vesten kon de bancontactautomaat niet gebruiken en riep klanten op om genoeg cash geld mee te brengen.

Kort na de middag waren de grootste problemen van de baan. Vooral bij wielerfans was er een grote zucht van opluchting dat ze het wereldkampioenschap dan toch niet zullen missen.