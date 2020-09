Protest tegen komst van flats naast landschapspark Molenbeek Kristof Pieters

04 september 2020

18u05 0 Melsele De gemeenteraad heeft een recht van opstal toegekend aan Vlaanderen Bouwt (Vlabo) voor de bouw van een zogenaamde ‘urban villa’ in de Vogelkerslaan in Melsele. Het ontwerp voorziet 18 appartementen. De buurtbewoners zien het project er liever niet komen en vinden het jammer dat een weiland wordt opgeofferd naast het landschapspark Molenbeek.

Voor de bouw van de ‘urban villa’ schreef Vlabo een wedstrijd uit. Die leidde tot één kandidatuur. Het project komt op een strook grond van 2.205 vierkante meter vlak naast het landschapspark Molenbeek en de Ponjaardwegel. De buurtbewoners verzetten zich. “Het is namelijk een plek waar de inwoners wandelen met kinderen, de hond uitlaten of gewoon even ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Het is dan ook erg ontgoochelend dat het gemeentebestuur akkoord gaat met de bouw van 18 appartementen op een weide die rust uitstraalt en grenst aan het landschapspark.” Er is intussen al een oproep gedaan om bezwaar aan te tekenen.

Gemeenteraadslid Koen Maes (Groen) sluit zich bij het protest aan. “Een complex met 18 flats hoort niet thuis in een rustige verkaveling”, vindt hij. “Er is op z’n minst een hogere groene buffer nodig.”

Schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) begrijpt het protest niet. “Want de afmetingen van het gebouw stonden duidelijk bepaald in het RUP. De mensen vallen nu precies uit de lucht terwijl het altijd al gepland was. Eerst gaat men hier een lap grond kopen en daarna gaat men klagen over het plan omdat er voor de deur ook gebouwd kan worden. Er is trouwens al tegemoet gekomen aan een aantal opmerkingen. De parking is nu deels ondergronds gebracht.”