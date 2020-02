Protest tegen hoogbouw in Klapperstraat, omwonenden vrezen verlies aan privacy en toename verkeersdrukte Kristof Pieters

18 februari 2020

19u04 0 Beveren Er is protest gerezen tegen de bouw van een nieuw appartementencomplex in de Klapperstraat in Beveren. Een veertigtal omwonenden dienden bezwaar in. Ze klagen over het aantal bouwlagen, het verlies aan privacy en de toename van de verkeersdrukte.

Het nieuw project situeert zich op een braakliggend stuk grond in de Klapperstraat. Een projectontwikkelaar wil er een appartementencomplex van vier bouwlagen en vijf woningen bouwen met een ondergrondse parkeergarage. Het ontwerp voorziet ook een doorsteek voor voetgangers en fietsers tussen de Drie Lindekens en de Klapperstraat.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 11 bezwaarschriften ingediend, ondertekend door een 40-tal buurtbewoners, voornamelijk van de overzijde van de straat. Volgens hen mag het nieuwe project niet hoger zijn dan alle andere gebouwen aan die kant, namelijk 2 of 3 bouwlagen. Dit argument werd door de gemeente echter niet weerhouden omdat het flatgebouw van de klagers zelf 5 bouwlagen telt. De indieners van de bezwaarschriften vrezen wel voor een impact op hun privacy door meer inkijk en lichtverlies in hun leefruimte. Volgens de gemeente zal de inkijk zo beperkt mogelijk worden gehouden. Zo worden in de zijgevels smalle ramen voorzien. De projectontwikkelaar zal ook werken met volledig inpandige terrassen. De parkeerdruk mag niet verhogen door de aanleg van een ondergrondse parking voor 50 wagens. Tot slot wordt gevreesd voor een zogenaamd ‘street canyon effect’ door hoge gebouwen aan weerskanten van de straat. Gezien de beperkte lengte van de canyon zal de impact volgens de gemeente echter beperkt zijn.

In de gemeenteraad stemde Groen tegen de hoogbouw. “We zijn te vinden voor verdichtingsprojecten in onze gemeente om open ruimte te vrijwaren maar nu volgt men iets te gemakkelijk de bouwpromotor die maximaal wil bouwen”, zegt Stijn De Munck. De partij vreest eveneens het street canyon effect en de toename van het verkeer. Groen stelt daarom voor om de suggestie van één van de omwonenden te onderzoeken om eenrichtingsverkeer in te voeren in een deel van de Klapperstraat tussen de Glazenleeuwstraat en het rondpunt.