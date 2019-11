Projectontwikkelaar realiseert nieuwe tribune in ruil voor bouwgrond: ruiloperatie kost gemeente wel 1,3 miljoen euro Kristof Pieters

27 november 2019

15u17 2 Beveren De gemeenteraad heeft het lastenboek goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe tribune in het Freethielstadion. Er is slechts één kandidaat. De projectontwikkelaar krijgt de bouwgronden in de Klapperstraat en bouwt in ruil een nieuwe tribune met daarbovenop 1,2 miljoen euro. De oppositie ziet evenwel vooral het verlies voor de belastingbetaler, aangezien de gemeente 2,5 miljoen euro investeerde in de aankoop van een hele rij woningen.

Momenteel heeft de Freethiel een capaciteit van 8.190 plaatsen. Voor gewone matchen is dat voldoende maar voor topwedstrijden is het stadion meestal te klein. De verloederde tribune aan de kant van de Klapperstraat is al jaren buiten gebruik en zal nu gesloopt worden voor een nieuwbouw. De gemeenteraad heeft dinsdagavond het lastenboek goedgekeurd. De nieuwe tribune moet overdekt zijn en 1.800 zitplaatsen tellen. Daaronder wil men een horecagelegenheid van 585 vierkante meter met sanitair. Verder moet er een ruimte zijn voor de televisiecamera’s en een nooduitgang richting Klapperstraat. De projectontwikkelaar krijgt in ruil de grond van de gemeente. Daarbovenop moet hij wel nog eens 1,2 miljoen euro betalen. De gemeente kocht de voorbije jaren negen gebouwen aan in de Klapperstraat. Daarop kan de private projectontwikkelaar appartementen bouwen.

Oppositie stelt zich vragen

De oppositie in de gemeenteraad stelt zich evenwel vragen bij de ruiloperatie. “Aangezien de gemeente 2,5 miljoen euro heeft neergelegd voor de aankoop van alle panden en daarvoor nu 1,2 miljoen euro krijgt, blijft er een financieel nadeel van 1,3 miljoen euro”, becijfert Stijn De Munck (Groen). “Bovendien strijdt Waasland-Beveren al jaren voor het behoud in eerste klasse. Vorig jaar was er slechts 150.000 euro winst. Er zijn dus weinig middelen om de tribune, die casco wordt opgeleverd, af te werken. Deze tribune is bovendien niet levensnoodzakelijk. Tien jaar geleden was dit wel het geval voor de hoofdtribune omdat dit een voorwaarde was om in eerste klasse te blijven.”

Annick Van de Vyver (Beveren 2020) sluit zich bij die kritiek aan. “Waasland-Beveren kijkt altijd naar de gemeente als er geld moet zijn, maar voor de gewestelijke jeugdspelers is er geen ruimte. Die worden verbannen naar Sint-Niklaas. Het is niet de taak van de gemeente om die club te onderhouden. De 1,3 miljoen euro zou men beter in andere projecten investeren.”

Mindere resultaten

Méline Rovillard (sp.a) is iets milder, maar ook haar partij stelt zich vragen bij de timing. “Op zich is dit een goed project, want de huizen zijn verloederd en de tribune ontsiert het stadion, maar de club bengelt momenteel wel onderaan het klassement. We vragen dan ook wat voorzichtigheid aan de dag te leggen en hopen dat deze tribune ook in eerste klasse zal worden gebruikt.”

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) geeft toe dat de sportieve resultaten niet zo denderend zijn. “We hopen uiteraard allemaal dat Waasland-Beveren in eerste klasse blijft, maar niemand heeft een glazen bol. Er zijn er echter die slechter doen met een veel hoger budget. Het is belangrijk dat de club een boost krijgt en in de toekomst financieel gezond blijft. De tribune kan daartoe bijdragen. We gaan er geen extra huurgeld voor vragen, maar de afwerking met de club wel zelf doen.” Van de Vijver benadrukt ook nog dat de hele operatie geen impact zal hebben op de meerjarenplanning. “We hebben nooit een geheim gemaakt van de cijfers. Dit is een faire deal. De verloederde tribune wordt vervangen en ook het uitzicht van de Klapperstraat zal met dit project een pak fraaier zijn.”