Privésauna’s willen terug opstarten: “Geen enkel contact en extreem hygiënisch. Hoeveel veiliger kan het?” Kristof Pieters

19 mei 2020

14u14 0 Beveren De privésauna’s in onze regio willen zo snel mogelijk de deuren heropenen. De uitbaters stonden klaar om deze week van start te gaan, maar het beloofde groen licht bleef uit. “Onbegrijpelijk”, vinden Dirk Paternoster van Parein en Steven De Maeyer van Aquaphia. “Alles verloopt contactvrij en elke sauna-unit wordt na een bezoek volledig schoongemaakt. Hoeveel veiliger wil men het eigenlijk hebben?”

Kappers en schoonheidssalons mochten deze week terug van start gaan maar over privésauna’s werd door de Nationale Veiligheidsraad met geen woord gerept. “Nochtans was er een akkoord bereikt tussen onze sector en het kabinet van minister Beke”, weet Dirk Paternoster, zaakvoerder van welnesscentrum Parein. “Het was een koude douche toen we vernamen dat we de deuren gesloten moesten houden. Tijdens de algemene lockdown had ik nog alle begrip voor die beslissing maar intussen mogen wel al kappers en pedicures terug aan de slag terwijl het risico op besmetting daar toch wel een stuk groter is.”

Alles contactvrij

Volgens Paternoster wordt er te veel naar het buitenland gekeken. “In Nederland en Duitsland moeten sauna’s tot 1 september dicht blijven, maar daar zijn vooral openbare sauna’s. Alles wordt op een hoopje gegooid maar er is een groot verschil tussen een openbare en privésauna. In een openbare sauna zitten veel mensen dicht bij elkaar en wordt er soms ook eten in buffetformule aangeboden. In ons land zijn er vooral privésauna’s. Bij Parein beschikken we over maar liefst 650 vierkante meter voor drie keer twee personen die enkel op afspraak kunnen komen. Klanten verlaten eigenlijk hun bubble niet. Alles verloopt contactvrij en elke unit wordt na een bezoek grondig gepoetst. Er ligt een draaiboek klaar waarbij we zelfs een kwartier langer zullen schoonmaken en het meubilair met desinfecterende spray onder handen nemen. In een sauna zelf worden alle bacteriën gedood vanaf 70°C.”

Hygiëne is topprioriteit

Steven De Maeyer van welnesscenter Aquaphia uit Kallo sluit zich hier volmondig bij aan. “Waar kan men beter afstand bewaren dan in een privésauna?” vraagt hij zich boos af. “Men komt met niemand anders in contact en elke sauna is een bubble op zich. Hygiëne is altijd al een topprioriteit geweest. In het water zit chloor en na elk bezoek is er een grote poetsbeurt. We hebben jammer genoeg geen sterke koepel zoals de kappers die voor onze belangen opkomt. De sluitingspremie van 4.000 euro en de compensatie van 160 euro per dag was een mooie geste maar het is onvoldoende als dit nog lang blijft duren. Ik mag dan nog van geluk spreken dat ik eigenaar ben van het gebouw. We vragen vooral wat duidelijkheid en een perspectief.”

Nood aan onthaasting

Paternoster hoopt dat de beslissing niet blijft aanslepen of dat de sluiting verlengd wordt tot september zoals in de buurlanden. “De investeringen zijn bijzonder groot. De banken zijn nu nog bereidwillig om uitstel van betaling te verlenen maar hoe lang nog? Bovendien is de vraag bijzonder groot. In tijden dat er niet meer gereisd kan worden, is er nood aan onthaasting.”