Prijzen verdeeld voor mooist bebloemde woningen Kristof Pieters

29 oktober 2019

13u03 3 Beveren De gemeente Beveren heeft de mooiste bebloemde huizen van 2019 bekroond. De bebloemingswedstrijd ‘fleur door kleur’ trok ook dit jaar heel wat deelnemers.

Alleen gevels en tuinen op grondgebied van Beveren kwamen in aanmerking. Er werden prijzen verdeeld in 3 categorieën: het versieren van gevels door bloembakken en/of het aanleggen van een straatgeveltuintje, voor het versieren en verzorgen van een voortuintje en voor bijenvriendelijke tuinen. Alle laureaten werden uitgenodigd voor een ontvangst in het kasteel Cortewalle met aansluitend een bezoek aan de nieuwe bijenvriendelijke tuin in het kasteelpark.