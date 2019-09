Prijsbreker Jumbo gaat zich vestigen in Pareinpark Kristof Pieters

16 september 2019

17u38 0 Beveren De Nederlandse supermarktketen Jumbo steekt binnenkort de grens over. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een grote vestiging in het Pareinpark. Een goede zaak voor de consument, want de keten profileert zich bij onze Noorderburen als prijsbreker. In hetzelfde complex zal ook Kruidvat een nieuwe zaak openen. Een derde handelspand heeft nog geen invulling.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 24 september en daarna moet het college zich nog uitspreken over de vergunningsaanvraag. Schepen van Lokale Economie Filip Kegels (N-VA) ziet echter geen graten in het dossier. “We zijn in overleg gegaan met de projectontwikkelaar en die heeft ons gegarandeerd dat er geen winkels komen die rechtstreekse concurrentie vormen voor het winkelkerngebied. Dit betekent dus dat er geen kledingzaak zal komen.” Voor het derde handelspand wordt vooral gekeken naar ketens die bijvoorbeeld sportmateriaal, kookgerief, tuinmeubelen, enzovoort verkopen. “We hebben ook de schriftelijke garantie gekregen dat Kruidvat zijn filiaal op de Grote Markt niet zal sluiten”, vervolgt Kegels. “De nieuwe vestiging zal een aanvullend assortiment van vooral grotere artikelen aanbieden.”

Eerste filiaal Waasland

Er wordt natuurlijk het meest uitgekeken naar de supermarkt Jumbo. Na Albert Heijn is het de grootste supermarktketen van Nederland met 21,6% marktaandeel en meer dan 660 winkels. Jumbo is nu nog niet actief in ons land, maar nog dit jaar openen er drie vestigingen. Beveren zal het eerste filiaal in het Waasland worden. De formule van de keten is het grootste assortiment aan de laagste prijs aanbieden. Er komt ook een specifiek Belgisch assortiment. Voor de consument is dit alvast een goede zaak, want Jumbo claimt net als Colruyt bij ons de trofee voor de laagste prijzen.

Het winkelcomplex komt op een nog braakliggend terrein in het Pareinpark. De site behoort bij de groothandel van bouwmaterialen De Rycke. Door de verhuis van de betoncentrale naar de Waaslandhaven heeft die de grond niet meer nodig. De totale netto verkoopoppervlakte zal 3.322 vierkante meter bedragen, waarvan Jumbo met 2.000 vierkante meter de grootste ruimte krijgt. In totaal zullen er 57 voltijdse banen gecreëerd worden.

Geen concurrentie

Aan de overkant van de straat is al een shoppingcomplex met de winkels E5 Mode, Brico, Bent, Horta, Bon’Ap, Kwarto, Dreamland en Dreambaby. Volgens schepen Filip Kegels is er dan ook geen bezwaar tegen de komst van een supermarkt naar het Pareinpark. “Het is beter geclusterd in zo’n zone dan dat er een vestiging wordt geopend langs de N70”, vindt hij. “Voor ons was het vooral belangrijk dat er geen concurrerende zaken voor het winkelcentrum kwamen, zoals destijds met The Fashion Store wel het geval was. Onze visie is duidelijk: detailhandel moet in het centrum. Dit dossier voldoet alvast aan die voorwaarde.”

Wanneer Jumbo de deuren wil openen, is nog niet bekend. Eerst moet natuurlijk de vergunning worden afgeleverd. In principe kan de winkel dan in de loop van 2020 opengaan.