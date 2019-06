PostNL stuurt bezorger de laan uit na problemen met ‘verloren’ pakketten in Melsele en Belsele Kristof Pieters

17u45 1 Beveren Het koerierbedrijf PostNL is met een intern onderzoek gestart na een reeks klachten uit zowel Melsele als Belsele. In beide gevallen was er voor aflevering getekend terwijl de klanten nooit een pakket hadden ontvangen. In Melsele werd de samenwerking met de bezorger intussen stopgezet. In Belsele werden de ‘verloren’ pakketten gerecupereerd en zullen de mensen vrijdag hun pakje alsnog ontvangen.

Volgens PostNL is het heel uitzonderlijk dat er zich in één regio zo kort na elkaar problemen voordoen. “Beide gevallen hebben niks met elkaar te maken”, zegt woordvoerster Lies Florentie. “We betreuren dit uiteraard ten zeerste en doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. We willen benadrukken dat er elke dag 850 koeriers de baan op zijn en dat die mensen enorm hard werken. De incidenten in Melsele en Belsele hadden echter niet mogen gebeuren. Daarom dat we in beide gevallen een intern onderzoek zijn gestart.”

In Melsele dateren de problemen van eind mei en dat over een periode van drie dagen. Heel wat mensen kregen via koerierdienst PostNL bericht dat een pakje was afgeleverd terwijl ze nooit iets in ontvangst hadden genomen. Een vijftigtal gedupeerden heeft zich intussen al gemeld. Myriam Hofkens is één van hen. “We hadden een onderdeel besteld voor een oldtimer motorfiets. Het gaat om een op maat gemaakt stuk dat enkel in Engeland besteld kan worden en zo’n 400 euro kost”, vertelt ze. “Een vergoeding krijgen we niet. We hebben van PostNL nu bericht gekregen dat we het stuk opnieuw moeten bestellen bij dezelfde handelaar en dat die vervolgens zijn geld moet recupereren bij het koerierbedrijf. Bij een Belgische webshop is dat natuurlijk iets makkelijker te regelen. Het zal uiteindelijk wel in orde komen maar we zullen wel opnieuw drie tot vier weken moeten wachten. Mijn echtgenoot had een trip met de motor gepland maar die heeft hij al moeten annuleren.”

Samenwerking met bezorger stop gezet

PostNL wil of kan niet kwijt wat er met de pakketjes precies is gebeurd maar de samenwerking met de bezorger werd meteen stopgezet. “We stellen nu alles in het werk om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen”, zegt Lies Florentie. “Met lokale webshops zoals Bol.com gaat dat iets sneller maar in het geval van mevrouw Hofkens gaat het om een bestelling in Engeland en dat is iets complexer. We willen alleszins een oplossing vinden voor alle gedupeerde klanten.”

Het bedrijf zit er erg mee verveeld dat amper twintig kilometer verder zich nu een identiek probleem voordoet in Belsele. Ook daar kregen klanten de voorbije dagen bericht dat een postpakket was afgeleverd terwijl ze thuis zaten te wachten en er niks geleverd werd. Opnieuw is PostNL met een intern onderzoek gestart. “In dit geval zijn alle pakjes echter terecht”, laat Lies Florentie weten. “Alle getroffen klanten zullen dit vrijdag ontvangen. We erkennen wel dat er fout gecommuniceerd is met de klanten. Als een pakket niet is afgeleverd mag men niet de melding krijgen dat dit wel is gebeurd. We zullen daarom onderzoeken waar het fout is gelopen. Het is in deze periode wel enorm druk maar dat mag uiteraard geen excuus zijn om de klant de juiste info te bezorgen over het pakket dat hij of zij verwacht.”