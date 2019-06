Poolse vrachtwagenchauffeur zwaargewond bij kop-staartaanrijding voor Liefkenshoektunnel Kristof Pieters

07 juni 2019

01u36 0 Beveren Op de R2 in Kallo heeft zich donderdagavond een zwaar ongeval voorgedaan in de staart van de file voor de tolhuisjes van de Liefkenshoektunnel.

Zo’n 500 meter voor de tolhuisjes van de Liefkenshoektunnel reed de bestuurder van een Poolse vrachtwagen in op zijn voorligger, een Nederlandse truck. Die botste door de zware impact op zijn beurt nog eens tegen zijn voorligger. De Poolse chauffeur kwam door de zware klap gekneld te zitten in zijn verhakkelde stuurcabine. De brandweer en medische diensten kwamen ter plaatse om de chauffeur te bevrijden. De man werd vervolgens zwaargewond naar het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem overgebracht. De bestuurder van de Nederlandse truck liep lichte verwondingen op en werd ter plaatse verzorgd. Zowel de Poolse als Nederlandse vrachtwagen raakten zwaar gewond en moesten getakeld worden. De derde vrachtwagen liep lichte schade op. Door de zware klap scheurde ook de brandstoftank waardoor honderden liters diesel op de rijbaan terecht kwamen. Ook de lading van de Poolse vrachtwagen verschoof waardoor de 7 loodzware rollen papier overgeladen moesten worden. De afhandeling van het ongeval nam dan ook heel wat tijd in beslag met verkeershinder tot gevolg.