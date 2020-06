Poolse inbrekers veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf Nele Dooms

09 juni 2020

16u26 3 Beveren Drie Poolse mannen zijn door de Dendermondse rechter veroordeeld tot elk tien maanden gevangenisstraf voor de diefstal van allerlei werkmateriaal. Daniël K., Krzysyztof N. en Damian P. kwamen met de vreemdste verhalen aandraven in een poging hun onschuld te bewijzen.

Het trio inbrekers liep tegen de lamp in januari 2020. Ze werden toen met hun Opel Corsa door een politiepatrouille in Vrasene aan de kant gezet voor een controle. In de wagen bleken vijf gereedschapskoffers te liggen die gestolen waren van een aannemer in Beveren.

De mannen werden meteen aan de tand gevoeld over de feiten, maar hielden aanvankelijk de lippen stijf op elkaar. Ze beriepen zich op hun zwijgrecht. Vervolgens kwamen ze met vreemde, én tegenstrijdige, verhalen aandraven om hun onschuld aan te tonen.

Naar casino getrokken

Zo klonk het dat de drie naar een casino getrokken waren, daar te veel gedronken hadden en plots op de terugrit in België verzeild bleken te zijn. Een andere beklaagde beweerde dan weer dat hij zijn twee kompanen niet kende en dat hij toevallig in de auto terechtgekomen was tijdens het liften. Uiteindelijk gaf één van hen toe schuldig te zijn aan de diefstal, zonder te kunnen vertellen hoe het werkmateriaal in de auto terecht was gekomen. Over één ding was hij duidelijk: zijn twee vrienden hadden er niets mee te maken. Vervolgens kwamen die twee vrienden alweer met een ander verhaal. Zij beweerden dat ze in ons land waren om tabak en alcohol te kopen en dat ze in Vrasene een plaspauze hielden.

Damian P., die enige die effectief schuld bekende, werd veroordeeld tot tien maanden cel effectief en 200 euro boete. De twee anderen kregen dezelfde celstraf met uitstel.