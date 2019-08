Pollekes vieren eeuwfeest met muziekfestival Kristof Pieters

13 augustus 2019

16u30 2 Beveren De Koninklijke Fanfare Leopold- en Albertisten, beter bekend als De Pollekes, viert dit weekend haar 100-jarig bestaan met een feestweekend. Twee dagen lang is er een gratis muziekfestival. Het jubileumbier ‘Blond Polleke’ zal doorlopend gedegusteerd kunnen worden.

Op vrijdag 16 augustus organiseren de Pollekes een gezellig ‘Diner Dansant’ in Feestzaal Sint-Michiel in de Beukenlaan Kieldrecht. Op het menu staat stoofvlees of vol-au-vent à volonté met friet aan de democratische prijs van 18 euro per persoon. Kinderen onder de 12 jaar betalen 10 euro. Vanaf 20 uur is er live muziek door Rudy Hammond @ Blue Ladies. Reserveren kan via secretariaat@pollekes.be of via gsm 0473/53.91.94.

Op zaterdag 17 en 18 augustus is er in OC Ermenrike in de Tuinwijkstraat het Pollekes Muziekfestival. Er komen verschillende andere groepen langs. Zaterdag mag fanfare De Scheldezonen Nieuw-Namen om 14.30 uur de spits afbijten. Om 15.45 uur volgt Blaaskapel De Essener Musikanten en om &7 uur Brassband St.-Cecilia Steendorp. Big Band Waesiana staat om 19 uur op het podium en Koiv & De Konijntjes sluiten om 21 uur af.

Zondag 18 augustus is het om 14.30 uur de beurt aan de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kieldrecht gevolgd door de Mercator Brass Band Kruibeke om 15.45 uur. Om 17 uur is er nog een optreden van Ambrass Belgium. Er is doorlopend vrije toegang. Men kan ook de tentoonstelling 100 jaar Koninklijke Fanfare Leopold- en Albertisten bezoeken.