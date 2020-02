Politie zoekt naar inbrekers en controleert ook geparkeerde voertuigen Kristof Pieters

07 februari 2020

17u37 0 Waasland-Noord De politiezone Waasland-Noord heeft in de nacht van donderdag op vrijdag deelgenomen aan de controleactie ‘Goliath’ in Oost-Vlaanderen. De politieploegen hadden extra aandacht voor diefstallen uit wagens.

Naast het uitvoeren van patrouilles op verschillende belangrijke verbindingswegen werd er ook een controlepost opgericht. In totaal werden 16 voertuigen aan een grondige controle onderworpen. 1 persoon schond de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs en 1 persoon was in het bezit van verdovende middelen.

Op verschillende parkings in de politiezone keken de agenten na of de geparkeerde wagens slotvast waren. In totaal werden 200 voertuigen gecontroleerd. Eén voertuig werd niet-slotvast achtergelaten.