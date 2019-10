Politie Waasland-Noord zet buurtinformatienetwerken in de kijker Kristof Pieters

14 oktober 2019

17u46 5 Waasland-Noord Deze week vindt de zesde editie van de nationale actie ‘1 dag niet’ plaats. Tijdens de actieweek organiseert de politie Waasland-Noord tal van sensibiliseringsacties waarbij ze de buurtinformatienetwerken extra in de kijker zet.

“Na het succes van vorig jaar, delen we dit jaar opnieuw preventiezakjes uit”, zegt korpschef Leo Mares. “Deze keer is het een blauwe winkeltas met daarop de preventieboodschap ‘Geef inbrekers geen kans! Sluit je aan bij een buurtinformatienetwerk”.

De winkeltas bevat niet enkel brochures met nuttige preventietips om een woninginbraak te voorkomen, het bevat ook een overzichtskaart van alle 23 buurtinformatienetwerken in de politiezone. “Deze kaart werd speciaal voor ‘1 dag niet’ ontwikkeld,” licht BIN-verantwoordelijke Natasja Van Wiele toe. “Via de overzichtskaart willen we de inwoners van Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene informeren over de buurtinformatienetwerken en hen motiveren om zich lid te maken.”

De preventiestand van de politie Waasland-Noord is te bezoeken op dinsdag 15 oktober tijdens de wekelijkse markt in Beveren, op vrijdag 18 oktober van 10.30 tot 12.00 uur aan warenhuis Colruyt in Sint-Gillis-Waas en op vrijdag 18 oktober van 13.30 tot 15 uur aan supermarkt Carrefour Sint-Gillis-Waas. Zaterdag 19 oktober staat de politie met haar preventiestand op de wekelijkse markt in Stekene.

Meer info: http://www.politiewano.be