Politie Waasland-Noord tijdelijk niet bereikbaar Kristof Pieters

28 oktober 2019

De politiezone Waasland-Noord is tijdelijk niet bereikbaar op het centraal nummer 03 750 14 11. De politie is maandag verhuisd naar het nieuw politiegebouw aan het Gravenplein. Momenteel werkt echter het centraal nummer even niet. De politiezone is wel te bereiken via het nieuw telefoonnummer 03 376 21 00. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. Voor dringende politiehulp kan je ook het noodnummer 101 bellen.