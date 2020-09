Politie Waasland-Noord neemt deel aan controleactie ‘Goliath’ Kristof Pieters

11 september 2020

09u45 0 Waasland-Noord In de avond en nacht van donderdag op vrijdag nam de politie van de zone Waasland-Noord deel aan een grote controleactie ‘Goliath’. De politieploegen hadden extra aandacht aan diefstallen uit bestelwagens en diefstallen uit woningen en handelszaken en patrouilleerden in de grensstreek en op verschillende belangrijke uitvalswegen.

De grootschalige actie ‘Goliath’ is in de eerste plaats gericht op de bestrijding van inbraken en in de tweede plaats naar verkeersinbreuken en criminaliteit in het algemeen.

De actie werd tussen 20 uur ‘s avonds en 4 uur ‘s ochtends uitgevoerd met 6 politiemensen. Er werd ook een drughond ingezet.

Tijdens de actie werden er 50 voertuigen en de inzittenden zeer grondig gecontroleerd. Er werden 2 processen-verbaal opgesteld.