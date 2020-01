Politie Waasland-Noord houdt alcoholcontroles: vijf chauffeurs onder invloed Kristof Pieters

01 januari 2020

10u17 0 Waasland-Noord De verkeersdienst van de politie Waasland-Noord heeft afgelopen weekend alcoholcontroles uitgevoerd in de drie gemeenten van de politiezone. 234 bestuurders werden gecontroleerd. Vijf bestuurders reden onder invloed van alcohol.

Van twee bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Eén bestuurder had 3,54 promille alcohol in het bloed. Van twee bestuurders is het rijbewijs ingehouden voor drie uur en één bestuurder moest zijn rijbewijs voor zes uur afgeven.