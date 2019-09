Politie proeft van nieuwe technologieën tijdens inspiratiedag: “Meer samenwerken met wetenschappers en burgers in strijd tegen criminelen” Kristof Pieters

19 september 2019

17u06 0 Beveren Zo’n 400-tal rechercheurs van politiekorpsen uit heel de provincie hebben donderdag deelgenomen aan een ‘inspiratiedag’ in CC Ter Vesten in Beveren. Ze maakten er tijdens verschillende workshops kennis met nieuwe beschikbare technologieën en opsporingsmethodes.

Het motto van de studiedag was dit jaar ‘samen sterk tegen ondermijning’. “Criminelen misbruiken legale structuren, overheidsdiensten, bedrijven en individuen voor hun illegale praktijken. Hierdoor ondergraven zij de gehele samenleving”, legt commissaris Patrick Willockx uit. “De aanpak van ondermijning is al langer geen exclusieve taak meer van de politie. Daarom dat we dit jaar de focus leggen op meer samenwerking. In de eerste plaats is dat natuurlijk de bestuurlijke overheid. Een burgemeester kan bijvoorbeeld heel wat maatregelen opleggen zoals een sluiting van een bepaalde zaak. Anderzijds pleiten we ook voor meer samenwerking met wetenschappers en universiteiten, bijvoorbeeld rond DNA-onderzoek. Tot slot kunnen we ook de hulp van burgers gebruiken. In Antwerpen is er een informatienetwerk waaraan bedrijven deelnemen en de politie informeren rond dossiers zoals radicalisering. Een ander voorbeeld is de hulp inroepen van ICT-specialisten die in hun vrije tijd als vrijwilliger het dark web afspeuren en criminele activiteiten melden aan onze diensten.”

Tijdens de studiedag konden rechercheurs ook kennismaken met nieuwe technologieën. Dit gaat van drones tot 3D-applicaties. “We gebruiken dit soort technologie meer en meer”, vervolgt Willockx. “Het maken van een 3D-beeld van een crimescene is achteraf een grote hulp voor rechercheurs. Met een speciale bril kan men zelfs virtueel in zo’n crime scene rondwandelen. Het kan ook in een rechtszaal handig zijn.”