Politie kan baldadige tieners strenger aanpakken dankzij nieuw reglement GAS-boetes Kristof Pieters

08 juli 2020

11u14 0 Beveren De gemeente Beveren heeft haar GAS-reglement aangepast waardoor de politie strenger kan optreden bij overlast door tieners. De leeftijdsgrens was al verlaagd tot 16 jaar voor eenvoudige inbreuken zoals wildplassen en sluikstorten maar voor zwaardere feiten zoals slagen, diefstal en vandalisme was er een soort straffeloosheid ontstaan.

De GAS-boetes werden destijds in het leven geroepen voor inbreuken die door het parket zelden of nooit vervolgd worden. Het systeem werkt goed en op voorstel van het parket krijgen gemeenten nu ook de mogelijkheid om minderjarigen strenger aan te pakken. Het nieuwe protocol voorziet een verlaging van de minimumleeftijd vanaf 14 jaar maar daar gaat Beveren geen gebruik van maken. Zowel de GAS-ambtenaar als de politie zien daar niet meteen een noodzaak voor gezien het beperkt aantal vaststellingen bij deze groep minderjarigen. “We geven in dat geval nog altijd de voorkeur om dossiers over te maken aan het jeugdparket dat over de juiste expertise beschikt om maatregelen te nemen”, klinkt het.

Anders is het voor tieners vanaf 16 jaar. Zij konden tot nog toe wel een GAS-boete krijgen maar dan enkel voor kleine inbreuken zoals wildplassen en sluikstorten. Op vraag van de politie en de GAS-ambtenaar zullen voortaan ook zwaardere inbreuken bestraft kunnen worden met een GAS-boete. Het gaat onder meer om opzettelijke slagen en verwondingen, vandalisme, diefstal, graffiti, beschadigingen, nachtlawaai, enz. “We merken in de praktijk dat een groep jongeren zich dikwijls is van het feit dat er meestal geen gevolg wordt gegeven aan hun gedrag en er bijgevolg een soort straffeloosheid ontstaat voor deze jeugdige baldadigheden”, leggen ze uit. “Met een onmiddellijk optreden bij strafbare feiten via bemiddeling, werkstraf of eventueel een boete willen we korter op de bal spelen.”

Het GAS-reglement wordt ook aangepast voor volwassenen. Bij deze doelgroep wordt opzettelijke slagen en verwondingen uit het GAS gehaald. Men zal er niet meer met een boete vanaf komen want deze feiten gaan opnieuw via het parket vervolgd worden.