Politie flitst maar liefst 885 chauffeurs op twee weken tijd Kristof Pieters

03 juni 2020

10u45 0 Waasland-Noord Nu de coronamaatregelen een voor een worden opgeheven, neemt ook het verkeer toe en blijkbaar zijn sommige bestuurders niet meer vertrouwd met de gevoeligheid van hun gaspedaal. Van 16 tot 31 mei controleerde de politie Waasland-Noord 10.130 voertuigen op hun snelheid. 885 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Een bestuurder reed 126 km/u op de Gentseweg in Beveren. De toegelaten maximumsnelheid is er 70 kilometer per uur.

Het groot aantal overtredingen is niet terug te brengen naar één specifieke locatie maar verspreid over het hele grondgebied van Beveren, Stekene en Sint-Gillis-Waas. Uitschieters waren er onder meer in de Baarstraat in Sint-Gillis-Waas en de Oostlangeweg in Doel waar respectievelijk 1 op 3 en 1 op 2 chauffeurs op de gevoelige plaat werden gezet. In de Baarstraat werden 50 bestuurders geflitst op een totaal van 150 gecontroleerde voertuigen. Op de Oostlangeweg waren er 88 overtredingen op een totaal van 183 voertuigen op een plek waar 70 km/u is toegelaten. Op de Brugse Heirweg in Stekene waren er ook heel wat overtredingen: 64 op een totaal van 277.

Datum, gemeente, straat, snelheidsregime, aantal gecontroleerde voertuigen en aantal geflitst

18/05/2020 Beveren Kerkstraat 50 km/u 703 42

18/05/2020 Stekene Kieldrechtsebaan 50 km/u 823 39

20/05/2020 Sint-Gillis-Waas Klingedijkstraat 50 km/u 767 36

22/05/2020 Beveren Gentseweg 70 km/u 740 50

22/05/2020 Beveren Bergstraat 50 km/u 977 53

22/05/2020 Sint-Gillis-Waas Klingedijkstraat 50 km/u 542 57

22/05/2020 Beveren Kerkstraat 50 km/u 266 25

23/05/2020 Stekene Oost-Eindeken 50 km/u 520 36

23/05/2020 Stekene Brugse Heirweg 50 km/u 277 64

23/05/2020 Stekene Nieuwdorp 50 km/u 196 38

24/05/2020 Beveren Grote Baan 50 km/u 659 40

25/05/2020 Sint-Gillis-Waas Baarstraat 50 km/u 150 50

25/05/2020 Sint-Gillis-Waas Hogewatergangweg 70 km/u 191 40

25/05/2020 Beveren Lindenlaan 50 km/u 165 35

26/05/2020 Beveren Oostlangeweg 70 km/u 183 88

26/05/2020 Beveren Kieldrechtsebaan 50 km/u 672 22

27/05/2020 Stekene Sint-Jansteenstraat 50 km/u 68 13

27/05/2020 Stekene De Stropersstraat 70 km/u 360 4

29/05/2020 Stekene Oost-Eindeken 50 km/u 936 61

31/05/2020 Sint-Gillis-Waas Zandstraat 50 km/u 755 57

31/05/2020 Sint-Gillis-Waas Beekstraat 50 km/u 180 35