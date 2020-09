Polderdorpen-leefbaar blijft met vragen zitten over verkeersafwikkeling bij havenuitbreiding Kristof Pieters

11 september 2020

14u49 0 Kieldrecht/Verrebroek De actiegroep Polderdorpen-leefbaar wil dat er prioritair werk wordt gemaakt van een rechtstreeks aansluiting van de Waaslandhaven op de E34. Ook blijft het comité ijveren voor walstroom zodat vervuilende scheepsmotoren niet nodeloos moeten draaien als de schepen aangemeerd liggen.

Momenteel loopt een openbaar onderzoek in het kader van de uitbreiding van de containercapaciteit in de haven. Inwoners, actiecomités en betrokkenen konden vorige week tijdens een digitaal publieksmoment vragen stellen over het project. “Maar dit blonk vooral uit in vaagheid”, zegt Pascal Trouvé van het actiecomité Polderdorpen-leefbaar. “Blijkbaar is er met de bezwaren uit de vorige rondes nog niets gebeurd. Over de blijvende bekommernis in de polderdorpen over de toenemende belasting door het vrachtverkeer kwam geen bevredigend antwoord.”

Westelijke ontsluiting

Er komt een nieuwe westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven en die weg wordt aangelegd voor de nieuwe containerterminaal voltooid is. “Maar de rechtstreekse aantakking op de E34 komt pas daarna”, zegt Trouvé. “In de plannen respectievelijk 2025 en 2030. Dat gaat helemaal voorbij aan de noden van de polderdorpen. Want ook zonder een bijkomend containerdok is er reeds grote overlast doordat een groot deel van het vrachtverkeer voor de Waaslandhaven nu via de Verrebroeksebaan (N451) naar de Waaslandhaven rijdt. Wat normaal de toegangsweg was voor verschillende polderdorpen is op die manier een gevaarlijke havenweg geworden met om de haverklap files tot gevolg.” In afwachting van een rechtstreekse aantakking, vraagt de actiegroep aan de gemeente Beveren om alvast de nodige ingrepen te doen op N451 vanaf de E34 tot in Kieldrecht.

Leefbaarheidsbuffer

Over de beloofde maatregelen die geluids- en lichthinder moeten beperken, is er nog geen timing. “Volgens het Havenbedrijf kan het niet bepalen welke technologie door de operatoren wordt ingezet. Er kwam evenmin antwoord op de aanwending van walstroom, absoluut noodzakelijk ter vervanging van vervuilende en lawaai makende dieselmotoren. Tot slot spreekt men enkel over een leefbaarheidsbuffer rond Doel en de onmiddellijke omgeving.”