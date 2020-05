Plots 24 nieuwe besmettingen in woonzorgcentrum Briels: “Contact tracing heeft hier gefaald” Kristof Pieters

28 mei 2020

14u49 66 Melsele De strijd tegen het coronavirus is nog lang niet gestreden. Bij het woonzorgcentrum Briels in Melsele is een heropflakkering van COVID-19 vastgesteld. Dinsdag werden in één klap maar liefst 24 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat het totaal op 33 brengt. 6 personen hebben ziekteverschijnselen en 1 is er erg aan toe. Algemeen directeur Tjeu Van Diesen maakt zich vooral zorgen om de falende ‘contact tracing’. “Er heeft nog niemand een telefoontje gekregen, zelfs niet de school van twee studenten die positief hebben getest.”

Zorgpunt Waasland heeft maandag een grootschalige testing laten uitvoeren in het woonzorgcentrum Briels. Aanleiding hiervoor waren een aantal positieve tests van de week voordien. Toen werd het coronavirus vastgesteld bij twee bewoners en twee personeelsleden. “We hebben toen afgesproken om alle personeelsleden te testen en ook de bewoners van het gelijkvloers en de eerste verdieping”, zegt Tjeu Van Diesen, algemeen directeur van Zorgpunt Waasland.



“We hebben de resultaten dinsdagavond gekregen en die zijn toch wel zorgwekkend, want in één klap zijn er 24 nieuwe besmettingen bijgekomen. Het gaat om 14 bewoners en 10 medewerkers. In totaal zijn er nu 33 mensen die momenteel besmet zijn in Briels. 6 bewoners hebben ook ziekteverschijnselen en 1 hiervan is er erg aan toe. Deze persoon bevond zich wel reeds in een palliatief stadium.”

Verschillende pistes

De directie weet niet hoe de heropflakkering is kunnen gebeuren maar er zijn wel een aantal mogelijke pistes. “Zo is er een besmetting vastgesteld bij familie van een palliatieve bewoner. Er wordt afscheid toegelaten maar het risico dat het virus zich verspreidt, vergroot hierdoor natuurlijk wel. Men moet maar even onachtzaam zijn bij het vastnemen van een trapleuning of deurklink. Een tweede piste is dat het opnieuw werd binnengebracht door een personeelslid bij wie een vriendin positief had getest.”



“De derde mogelijkheid is dat het virus nooit is weggeweest en sinds begin april verder sluimert. Zo hebben we een bewoner die positief testte in april, daarna negatief en nu andermaal positief is bevonden. De betrokken man is niet ziek en heeft ook immuunstoffen aangemaakt maar draagt blijkbaar nog steeds het virus in zich mee.”

Het is wel bijzonder verontrustend dat nog niemand een telefoontje heeft gekregen van een ‘contact tracer’. Die dienst heeft geen goede beurt gemaakt Tjeu Van Diesen, Algemeen directeur Zorgpunt Waasland

Quarantaine

Het woonzorgcentrum heeft nu een hele reeks maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te houden. “De begane grond is nu onze quarantaine-afdeling. Er zijn 15 kamers en die mensen mogen vrij rondlopen en ook in de tuin zitten aangezien ze elkaar niet meer kunnen besmetten. We hebben tijdelijke wanden laten plaatsen en aparte circuits uitgestippeld zodat er geen contact mogelijk is met bezoekers van de andere afdelingen. Op de eerste verdieping zijn er ook nog enkele besmette bewoners maar die zijn bedlegerig en daarom in quarantaine op hun kamer geplaatst.”

Falende contact tracing

Het besmette personeel zou in principe kunnen ingezet worden op de quarantaineafdeling maar voorlopig is iedereen thuis. “Vooral omdat er ook een probleem is met opvang”, legt Van Diesen uit. “De huisgenoten moeten immers mee in quarantaine geplaatst worden. Het is wel bijzonder verontrustend dat nog niemand een telefoontje heeft gekregen van een ‘contact tracer’. Er werden bovendien twee studenten besmet van de Sint-Maarten Bovenschool. Zij zijn nadien nog naar de les geweest. In principe zou dus de hele klas verwittigd moeten worden. De contact tracing heeft in dit geval dus geen fraaie beurt gemaakt.”

De heropflakkering van het virus toont volgens Tjeu Van Diesen ook aan dat men de strenge voorzorgsmaatregelen zal moeten blijven handhaven tot er een vaccin beschikbaar is. “We zien het allemaal in onze omgeving. Na acht weken lockdown wordt die 1,5 meter sociale afstand al snel een half metertje minder. We zullen moeten blijven sensibiliseren om de epidemie onder controle te houden.”