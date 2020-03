Plan klaar voor heraanleg Spoorweglaan: bewoners mogen kiezen uit variant met of zonder rotonde Kristof Pieters

05 maart 2020

17u31 0 Melsele Er ligt een ontwerp op tafel voor de heraanleg van de Spoorweglaan in Melsele. Eén van de drukste straten uit de gemeente zal er binnen enkele jaren helemaal anders uitzien. Het stuk vanaf de rotonde tot aan het station wordt woonerf door de sluiting van de spoorwegovergang. De bewoners zullen zelf mogen kiezen of er halfweg de straat wel of niet opnieuw een rotonde moet komen.

De bewoners vragen al lang een herinrichting want de Spoorweglaan is momenteel een groot lappendeken door de herstellingen van de voorbije jaren. De straat krijgt dan ook heel wat verkeer te slikken. De riolering verkeert in slechte staat en op vele plaatsen is het wegdek verzakt. De straat wordt daarom ook ondergronds helemaal aangepakt. In het project werden ook enkele omliggende straten meegenomen waaronder de Boomgaardstraat, Appelstraat, Mirabellenlaan en Braambessenlaan. “Ook is rekening gehouden met de geplande sluiting van de spoorwegovergangen in de Appelstraat en Spoorweglaan”, zegt schepen van Openbare Werken Raf Van Roeyen (CD&V). “Het stuk tussen de rotonde en het station is nu één van de drukste straten maar zal op termijn één van de rustigste worden. Door de sluiting van de spoorwegovergang zal er namelijk geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. Daarom gaan we dit deel van de straat inrichten als woonerf.”

Veel fietsverkeer

Er gaat ook veel aandacht naar de zwakke weggebruikers. De Spoorweglaan takt immers aan op verschillende fietsroutes, waaronder de fietssnelweg naast de spoorlijn en de druk gebruikte route richting Cortewalle. Dagelijks passeren er zo’n 1.500 fietsers. “Voor volwaardige fietspaden is het profiel van de straat te smal, namelijk 14 meter, en ook de parkeerdruk ligt hoog. We kiezen daarom voor fietssuggestiestroken van 1,7 meter breed in combinatie met een zone 30. Tegelijk met de werken gaan we ook een paar missing links realiseren in het fietsnetwerk. Zo komt er een verbinding tussen de Frambozenlaan en Mirabellenlaan, tussen Jan Bekenshoek en Hazenhof en tussen de Ijzerstraat en Spoorweglaan via Kerkenhoek en de Jozef Balstraat.

Extra parking

Ter hoogte van de Rudolf Esserstraat komt een groene parking om de parkeerdruk in dit deel van de Spoorweglaan wat weg te nemen. Dit compenseert ook de daling van het totaal aantal parkeerplaatsen in de Spoorweglaan, van 110 naar 100. Aan het kruispunt met de wijk Kerkenhoek zal een verhoogd plateau worden aangelegd. Er is ook veel aandacht gegaan naar meer groen in de straat. De bomen worden aangeplant in de parkeerstroken die beurtelings langs weerszijden van de straat komen. “Aan de verkeerscirculatie wijzigt voorlopig niks”, vervolgt Van Roeyen. “Er is even gedacht aan het invoeren van enkelrichting maar daar zien we van af.”

Wel of geen rotonde

De werken zullen aansluitend volgen op de heraanleg van de N70 die eind dit jaar zal starten. Intussen start de gemeente een participatietraject op om bewoners inspraak te geven. Er liggen namelijk nog wel twee varianten op tafel voor het kruispunt van de Spoorweglaan met de Ijzerstraat, Pauwstraat en Appelstraat. Momenteel ligt er een rotonde. “Dit was trouwens de allereerste rotonde op het grondgebied”, weet Van Roeyen. “Door het afsluiten van de spoorwegovergang is er nu echter ook een optie zonder rotonde. Het verkeer zal in de toekomst immers een stuk in de Appelstraat moeten rijden waar een brug over de spoorweg komt. Welke variant het wordt, zullen we beslissen na overleg met de bewoners.”