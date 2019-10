Plan glastuinbouwzone definitief vernietigd door Raad van State Kristof Pieters

02 oktober 2019

18u54 0 Beveren Het actiecomité Glastuinbouwzone Melsele heeft woensdag vernomen dat de Raad van State het plan van de provincie om 60 hectare glastuinbouwzone te realiseren definitief heeft vernietigd. Eerder was ook alle politieke steun voor het plan al verdwenen.

Het nieuwe provinciebestuur had de plannen trouwens al opgeborgen. Eind maart werd het beleidsplan voorgesteld en daarbij kondigde de provincie aan dat de plannen voor de glastuinbouwcluster werden stopgezet.

Er liep intussen wel nog een procedure bij de Raad van State. “Het klopt dat eind vorig jaar de politie steun is verdwenen bij de aanstelling van het nieuwe provinciebestuur maar de beslissing van de Raad van State betekent wel dat er nu ook juridische zekerheid is voor alle landbouwers en eigenaars in Melsele-Zuid”, zegt woordvoerder Bram Massar tevreden.

Het actiecomité heeft in totaal tien jaar lang moeten strijden tegen de plannen. Ze kregen al de steun van het Beverse gemeentebestuur maar het was wachten tot een nieuw provinciebestuur om het dossier helemaal van tafel te krijgen.

In de gemeenteraad vroeg Groen eerder al aan de gemeente om een RUP op te stellen om de open ruimte voor de toekomst te vrijwaren. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver is het echter niet nodig dat de gemeente zelf stappen zet. “De gronden zijn ingekleurd als landbouwgebied. We gaan niks hypothekeren voor een ander plan. We hebben als gemeente ook heel wat gronden in het betrokken gebied maar ook daar is het zeker niet de bedoeling om deze te onttrekken aan de landbouw.”