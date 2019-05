Pilootproject met waterzakken voor jonge bomen: “Bij droogte telt elke druppel” Kristof Pieters

21 mei 2019

13u56 2 Beveren Net als de rest van het land had ook Beveren de voorbije twee jaar last van de aanhoudende droogte. Door de klimaatverandering zal het aantal dagen zonder neerslag blijven stijgen. De groendienst wil haar steentje bijdragen en is gestart met een pilootproject waarbij jonge bomen worden uitgerust met waterzakken. “Zo vloeit het water druppelsgewijs naar de wortels en sparen we op termijn duizenden liters water uit”, zegt diensthoofd Marc Van Havere.

De droogte van de voorbije jaren heeft langdurige gevolgen. Tot op vandaag blijven de grondwaterstanden volgens metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij laag tot zeer laag. De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een droogteplan.

Ook Beveren heeft al een aantal maatregelen genomen. Sportvelden en openbaar groen kunnen in droge periodes besproeid worden met gezuiverd afvalwater. De gemeente sloot hiervoor een overeenkomst met Aquafin. Ook landbouwers kunnen water oppompen in het zuiveringsstation Nerenhoek.

Water infiltreert druppelsgewijs in bodem

De groendienst heeft in het kasteeldomein Cortewalle en in de Kasteeldreef nu een nieuw pilootproject opgezet waarbij pas aangeplante bomen voorzien worden van waterzakken. “Die hebben een capaciteit van zo’n 70 liter”, zegt diensthoofd Marc Van Havere. “Onderaan de zak zijn kleine gaatjes waardoor het water druppelsgewijs de bodem infiltreert. Bij traditionele begieting vloeit het water meteen in de grond. De wortels van de bomen hebben amper de kans om het op te nemen. Het grootste deel verdwijnt in de grond of verdampt. Een jonge boom moet in deze tijd van het jaar tot tweemaal per week extra water krijgen, zo’n honderd liter per keer. Met dit systeem sparen we dus op termijn duizenden liters uit.”

Het systeem met de waterzakken maakt het ook mogelijk om jonge bomen gericht extra meststoffen toe te dienen. “Er zijn heel wat voordelen”, vindt Van Havere. “Vorig jaar zijn er tijdens de droge zomer heel wat jonge bomen kapot gegaan. Dat kost de gemeenschap ook heel wat geld. We hebben dit pilootproject nu op kleine schaal uitgerold maar indien het succesvol is, kan het zeker uitgebreid worden.”

Als er alsnog een watertekort zou dreigen deze zomer, heeft de groendienst nog een back-up plan klaar. “Dan kunnen we de bomen extra snoeien. Hoe minder bladeren, hoe minder water er moet worden opgenomen.”

Sp.a vraagt gemeentelijk droogteplan

Oppositiepartij sp.a heeft in de gemeenteraad ook reeds haar bezorgdheid geuit over de gevolgen van de langdurige droogteperioden. De partij dringt daarom aan op een gemeentelijk droogteplan. “De landbouw is de sector die het meeste grondwater verbruikt. De scheikunde en petroleumindustrie zijn de sectoren die het meeste drinkwater gebruiken. En net die sectoren zijn sterk aanwezig in onze gemeente”, zegt gemeenteraadslid Issam Benali. “Beveren heeft dus heel wat belang bij een goede aanpak van de problematiek. Verschillende steden en gemeenten zoals Antwerpen en Zwijndrecht zijn hier al intensief mee bezig.” Volgens Benali moet er daarom extra steun komen voor landbouwers en bedrijven om meer water te bufferen. Ook kan men landbouwers stimuleren om over te stappen naar gewassen die beter tegen de droogte kunnen of bedrijven hun afvalwater beter laten zuiveren zodat het bruikbaar is in de landbouw. “Zo zijn er tal van concrete projecten mogelijk. Maar hiervoor moet de gemeente dan wel een coördinerende rol opnemen.”