Pikdorser dendert van vrachtwagen op R2 Kristof Pieters

05 juni 2019

01u55 0 Beveren Het verkeer op de R2 in Kallo heeft dinsdagavond urenlang hinder ondervonden door een spectaculair ongeval op het knooppunt Beveren. Een pikdorser denderde van een vrachtwagen en belandde in de berm.

Het ongeval gebeurde op de R2 komende van de E34 uit de richting van Knokke. De chauffeur van een Oekraïense vrachtwagen nam zijn bocht waarschijnlijk iets te snel waardoor de lading, een pikdorsmachine van 17 ton zwaar, van de oplegger schoof. Het gevaarte kwam tegen de vangrail tot stilstand en denderde net niet van de berm naar beneden. De schade aan de machine bleef al bij al beperkt. De chauffeur en zijn collega bleven ongedeerd. Om het gevaarte te kunnen takelen moest de oplegger wel eerst losgekoppeld worden. Daarna begon voor de bergingsfirma de lastige takeling. Het duurde tot na middernacht vooraleer het gevaarte getakeld was. Al die tijd was de weg afgesloten. Het verkeer moest een omleiding volgen via het op- en afrittencomplex Melsele.