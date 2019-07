Pieter Van Bastelaere is nieuwe voorzitter LOK Beveren Kristof Pieters

03 juli 2019

18u46 0 Beveren De Gemeenteraad van Beveren heeft de nieuwe samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) goedgekeurd. Pieter Van Bastelaere wordt de nieuwe voorzitter van deze adviesraad.

Eerder verdiende de 39-jarige Van Bastelaere zijn strepen als voorzitter van de Gezinsraad van Beveren, een functie die hij tot december 2018 vervulde. Het LOK zat sinds januari 2018 zonder voorzitter nadat Luc Van den Bossche ontslag nam om een politiek mandaat in de gemeenteraad van Beveren op te nemen.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, sport, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Voorzitter Van Bastelaere zal zowel de stuurgroep als de algemene vergadering leiden.