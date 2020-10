Pick-up ramt betonnen verlichtingspaal in Tassijnslaan Kristof Pieters

04 oktober 2020

21u05 3 Haasdonk Een bestuurder van een pick-up is zondagavond de controle over het stuur verloren in de Tassijnslaan in Haasdonk. De wagen ramde hierbij een betonnen verlichtingspaal. De chauffeur bleef ongedeerd.

Het ongeval gebeurde rond 19 uur ter hoogte van het kruispunt met de Stuurstraat. De Volkswagen Amarok reed de berm in en knalde eerst tegen een betonnen verlichtingspaal. Daarna reed de wagen nog zo’n 200 meter verder om in een flauwe bocht opnieuw in de gracht te belanden.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Volgens getuigen waren enkele wagens aan zeer hoge snelheid richting Sint-Niklaas aan het rijden. De pick-up werd na het ongeval door een andere chauffeur in een boswegel geplaatst.

Omdat de aangereden verlichtingspaal laag boven de rijbaan hing en dreigde te vallen werd de rijbaan een tijdlang afgesloten. Fluvius kwam ter plaatse om de nodige herstellingen uit te voeren.