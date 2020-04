Petitie tegen nachtlawaai van haven: “Elke nacht wakker van monotoon geluid van scheepsmotoren” Kristof Pieters

15 april 2020

15u21 0 Kieldrecht/Verrebroek Inwoners uit de polderdorpen ergeren zich in toenemende mate aan geluidsoverlast afkomstig van schepen uit de Waaslandhaven. Die overschrijden ’s nachts systematisch de geluidsnormen. Pascal Trouvé nam het initiatief om de klachten te bundelen en een startte een online petitie. “De leefbaarheid staat op het spel, zeker nu er plannen voorliggen om de haven verder uit te breiden.”

Pascal Trouvé woont sinds 2015 in de Essenlaan in Kieldrecht, op de rand van het dorp. “Toen ik hier kwam wonen was het muisstil. In 2016 begonnen we de eerste nachtelijke geluiden te horen en stelselmatig is het elk jaar erger geworden. Vandaag helpen zelfs oordopjes en het gesloten houden van de ramen niet om de slaap te kunnen vatten.”

In 2016 was er af en toe geluidsoverlast met een gemiddelde van 1 keer per maand meer dan 40dB ’s nachts. In 2017 was dat toegenomen tot 1 à 2 maal per week dat er ‘s nachts overlast was. In 2019 was er 2 tot 5 maal per week een overschrijding van de VLAREM II wetgeving. In dat jaar stapte Trouvé met zijn metingen naar de milieudienst van Beveren. Die plaatste een meetsyteem het dak van het huis in Kieldrecht. “Na drie maanden bleken er echter geen resultaten geregistreerd”, zegt Pascal. “Er kwam een nieuw toestel dat gedurende een half jaar de gegevens registreerde maar toen ik in september informeerde naar de resultaten kreeg ik te horen dat het niet mogelijk was om de gegevens aan een bedrijf te koppelen om eventueel proces-verbaal op te maken.”

Pascal kijkt vanuit zijn woning uit over een boomgaard maar daarachter ziet men wel het silhouet van de havenkranen. Hij trok ’s nachts al een paar keer de deur uit om de oorsprong van het lawaai te achterhalen en kwam uit bij AET Antwerp Euroterminal aan het Verrebroekdok. “Om 3 uur ’s nachts heb ik 76 decibel gemeten op 500 meter afstand”, getuigt hij. “Dat is het equivalent van een drukke straat. Het is een monotoon geluid dat afkomstig is van scheepsmotoren. Meestal start de overlast om 2.30 uur ’s nachts en dat blijft dan duren tot de ochtend.”

Volgens Pascal is de geluidsbron afkomstig van de schepen van Grimaldi en andere roroschepen aan het Verrebroekdok. Met de onlinepetitie wil hij druk zetten op de gemeente en het Havenbedrijf om maatregelen te nemen. “De zogenaamde superdijk die men wil aanleggen zal niet veel opbrengen. Het gaat om een lage frequentie die overal doorheen gaat. Thuis helpt het trouwens ook niet om ramen te sluiten. Ik ben er misschien iets gevoeliger aan dan anderen maar ik sta zeker niet alleen met mijn klachten. Dat blijkt uit de vele reacties die ik intussen heb gekregen via sociale media.”

Een oplossing is volgens Pascal het voorzien van walstroom zodat de schepen ’s nachts niet hun zware dieselmotoren moeten laten draaien. “Dit zou dan meteen ook een goede zaak zijn voor het milieu. In de haven van Rotterdam heeft men de klachten van omwonenden wel ernstig genomen. Daar is een heel meetsysteem uitgerold.”

Op de website www.nachtlawaai-haven.be wil Pascal alle gegevens bundelen en is ook een online-petitie gestart. “Het gaat trouwens niet alleen om de scheepsmotoren maar ook om de geluidsoverlast door de overslag van containers, het aanmeren van de vrachtschepen en het geluid dat machines als kranen en vorkheftrucks produceren. Tegenwoordig wordt er immers dag en nacht gewerkt in de haven. Ik ben uiteraard niet tegen de haven maar ben wel bezorgd over de leefbaarheid in onze dorpen. Het nachtlawaai heeft immers ook schadelijke gevolgen voor onze gezondheid. Daarom mag men deze problematiek niet bagatelliseren. We moeten streven naar een goed evenwicht tussen leefbaarheid en economie.”