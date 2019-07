Personeel PSA en MPET zamelt 10.000 euro in voor goede doelen Kristof Pieters

10 juli 2019

11u47 0 Beveren In de maand juni hebben de medewerkers van de havenbedrijven PSA Antwerp, PSA Zeebrugge, MSC PSA European Terminal (MPET) en Antwerp Terminal Services (ATS) zich massaal ingezet om inzamelacties te organiseren voor het goede doel. En dat was een groot succes: er werd een recordbedrag van 10.000 euro ingezameld.

Voor het derde jaar op rij organiseerde containerbehandelaar PSA een ‘Regional Charity Fortnight’, waarbij medewerkers uit alle vestigingen binnen Europa en Amerika gedurende twee weken lang, zoveel mogelijk acties opzetten om geld en goederen in te zamelen voor kinderen en jongeren in precaire omstandigheden. Het personeel van de vier Belgische vestigingen waaronder MPET in Doel organiseerde een tiental acties, van croque monsieurs en ijsjes verkopen tot een tombola en een succesvolle veiling. Medewerkers konden ook een deel van hun loon afstaan en er werden grote hoeveelheden hygiëneproducten ingezameld voor ‘Moeders voor Moeders’ in Antwerpen en kledij en speelgoed voor ‘Mama’s voor Kinderen’ in De Panne. “Het enthousiasme van de medewerkers was zodanig groot, dat de veertiendaagse actie zelfs met een week verlengd werd”, zegt woordvoerder Pieter Hofkens. En dat wierp zijn vruchten af: er werd een recordbedrag van maar liefst 4.862,82 euro ingezameld. Dit totaal werd door de firma verdubbeld en afgerond naar 10.000 euro. Het eindbedrag wordt verdeeld onder de verschillende organisaties die inzetten voor kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden.