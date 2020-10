Personeel kerncentrale voert actie tegen aangekondigde sluiting: “Niet alleen jobs in gevaar maar ook bevoorrading” Kristof Pieters

09 oktober 2020

15u58 0 Doel Een honderdtal werknemers van de kerncentrale van Doel heeft vrijdag actie gevoerd tegen de aangekondigde sluiting van alle kerncentrales tegen 2025. Ze vrezen niet alleen voor hun eigen baan maar ook voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit. “Haal niet de sleutel uit het contact voor je een alternatief hebt”, klinkt het. “De centrale Doel 4 kan in veilige omstandigheden nog jaren meegaan en de enige uitstoot hierbij zijn grote CO2-vrije wolken.”

Binnen precies twee jaar sluit de eerste van de vier kerncentrales in Doel. Normaal gezien volgen de drie andere reactors tegen 2025 maar voor Doel 4 wou uitbater Engie graag een uitbatingsverlenging krijgen. Die wens werd echter in de kiem gesmoord toen de nieuwe federale regering recent bekend maakte dat de kernuitstap behouden blijft tegen 2025.

Uitbating Doel 4 verlengen

Op initiatief van het NCK, de vakbond van de kaderleden, werd vrijdag actie gevoerd tegen dit voornemen. In Doel werd door een honderdtal werknemers post gevat aan de ingang van de site. “We maken ons niet alleen zorgen over onze baan maar ook om de bevoorradingszekerheid”, zegt Tim Joris, ingenieur en lid van het NCK. “Ik ben zelf betrokken geweest bij tal van veiligheidsstudies en durf in eer en geweten zeggen dat Doel 4 in topconditie is en nog vele jaren elektriciteit kan produceren. We willen met deze actie een duidelijke boodschap overbrengen: beslis niet overhaast om alle reactoren te sluiten zonder dat er een alternatief is.”

Geen alternatief

Dat zegt ook zijn collega Philippe Hendrickx. “Door het onduidelijke en onzekere investeringsklimaat zijn er geen privé-investeerders geïnteresseerd om vervangcapaciteit te bouwen. Is het verstandig om te rekenen op de invoer vanuit de buurlanden?” vraagt hij zich luidop af. “De coronacrisis leerde ons dat in tijden van nood, de solidariteit tussen de landen binnen de EU snel verdwijnt. Bovendien wil ons land ambitieuze doelstellingen behalen op het vlak van de vermindering van broeikasgassen. Een verlenging van de uitbating van Doel 4 en Tihange 3, de jongste centrales, lijkt ons dus onvermijdelijk.”

Onzekerheid weegt

In Doel alleen al werken zo’n 1.000 mensen maar door de revisie van Doel 4 zijn hier momenteel zelfs 2.500 mensen aan de slag. De onzekerheid over de toekomst weegt zwaar bij het personeel. Johan Coosemans (36) uit Beveren werkt sinds 2007 in de kerncentrale van Doel. “Ik ben hier begonnen nadat ik ben afgestudeerd als ingenieur nucleaire veiligheid. De voorbije jaren hebben wel al een paar keer heel dicht tegen een sluiting gestaan. In 2012 viel het verdict dat drie jaar later de eerste centrales moesten sluiten. Ik heb toen collega’s zien wenen. We waren al ver gevorderd met een sluitingsscenario toen drie jaar later plots de beslissing viel om beide reactoren toch langer in gebruik te houden. Tussendoor is de kernuitstap altijd al een politiek hangijzer geweest. Dit zorgt wel voor veel onzekerheid bij het personeel. De meeste van ons zijn technisch geschoold en hebben een profiel waar veel vraag naar is maar anderzijds hebben we een unieke ervaring die zomaar op straat wordt gegooid. Ik weet zelf ook dat mijn carrière hier geplafonneerd is. Heel wat collega’s zijn daarom zelf al vertrokken. Maar de meeste mensen zijn hier erg begaan met ‘hun’ centrale. Daarom dat we nu naar buiten komen om onze stem te laten horen. Ik geloof zelf rotsvast in kernenergie. De enige uitstoot zijn die grote witte wolken die uit waterdamp bestaan.”

Het personeel hoopt dat de regering op tijd inziet dat een sluiting van alle kerncentrales tegen 2025 onrealistisch is. “Maar als we Doel 4 nog een tijdje willen openhouden moet de beslissing nu worden genomen en niet vlak voor de geplande sluiting, want dan zal het te laat zijn.