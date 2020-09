Permanentie verhuist tijdelijk naar voormalig bankkantoor Kristof Pieters

15 september 2020

17u01 4 Kieldrecht Het gemeentebestuur gaat de permanentie in Kieldrecht verhuizen van het historisch gemeentehuis naar het voormalig Axa-bankfiliaal op het Marktplein. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) gaat het om een tussenstap. Op langere termijn verhuizen de administratieve diensten naar het binnengebied waar nu KSK Kieldrecht gevestigd is.

De gemeenteraad keurde de huurovereenkomst al goed voor de verhuis van de permanentie. Er wordt 790 euro per maand betaald voor het voormalige bankkantoor. Het voordeel van het gebouw is dat dit al is uitgerust met kantoren en de verbouwingswerken dus minimaal zijn.

Gemeenteraadslid Jan Creve (Beveren 2020) betreurt de verhuis. “Het gemeentehuis in de Dorpsstraat is één van de oudste gebouwen in het dorp. Het zou jammer zijn als dit zou verdwijnen.”

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) zal dat laatste niet gebeuren want de geklasseerde gevel moet behouden blijven na verkoop. “Het is de bedoeling om in de toekomst alle gemeenschapsvoorzieningen te centraliseren in de zone waar nu al de sporthal en het zwembad is. Ook het jeugdhuis zal daar een stek krijgen. We kunnen die plannen echter pas realiseren na de verhuis van voetbalclub KSK Kieldrecht. We kunnen zolang echter niet meer wachten. Het gebouw is afgeleefd en er zijn grote kosten op komst. Renoveren zou niet meer verantwoord zijn om deze periode te overbruggen.”

Creve vindt het echter jammer dat men open ruimte gaat opofferen om al die plannen te realiseren. “Als we echter oude plannen in vraag gaan stellen, komen we helemaal niet meer vooruit”, reageert Van de Vijver. “Bovendien is er nog veel groen voorzien in dat gebied. Het is zeker niet de bedoeling om alles vol te bouwen.”