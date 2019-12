Patiëntenvereniging BOKS vraagt duidelijk beleid voor weesgeneesmiddelen: “Geef onze kinderen meer leven voor hun jaren en meer jaren voor hun leven” Kristof Pieters

12 december 2019

14u24 0 Beveren De vzw BOKS, een vereniging voor patiënten met een stofwisselingsziekte, bestaat 25 jaar en naar aanleiding van dit jubileum is een oproep gelanceerd om een overkoepelend beleid uit te dokteren voor zogenaamde ‘weesgeneesmiddelen’. Dit zijn geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. Door het verhaal van baby Pia laaide het debat over de terugbetaling van zulke geneesmiddelen recent nog hoog op. “Maar er zijn nog veel kinderen met een andere zeldzame ziekte”, zegt voorzitter Lut De Baere.

Bij de oprichting in 1994 was er voor mensen met een stofwisselingsziekte vaak een zeer late diagnosestelling, geen multidisciplinaire ondersteuning, weinig financiële tussenkomsten, geen weesgeneesmiddelen en meestal ook geen luisterend oor. Het zette Lut De Baere uit Beveren, moeder van twee kinderen met een stofwisselingsziekte, aan om een belangenvereniging op te richten. Die is intussen uitgegroeid tot een organisatie waar heel veel expertise aanwezig is.

In de schouwburg van CC Ter Vesten in Beveren hield de vereniging haar jubileumfeest. Lut De Baere blikte terug op de geschiedenis maar wierp ook een blik op de toekomst. “In de 25 jaar dat BOKS bestaat, is er veel veranderd maar ook nog veel werk voor de boeg”, vertelt ze. “In België lijden zo’n 2.000 personen aan een zeldzame stofwisselingsziekte. Een levenslang dieet, een orgaantransplantatie of weesgeneesmiddelen kunnen voor sommigen helpen. Voor anderen is er enkel zorg en ondersteuning mogelijk. De ziekten zijn weinig gekend bij het grote publiek, maar hebben dikwijls ernstige gevolgen voor de patiënten en hun familie. De vele onderzoeken, de zware diagnose, het behandelingstraject en tal van praktische regelingen maken hun leven niet eenvoudig.”

De schrijnende verhalen van Pia en Mathis, twee kinderen met een zeldzame ziekte, brachten de problematiek recent nog in de aandacht. “We missen nu een algemene visie van de overheid”, legt Lut De Baere uit. “Daarom vragen we aan de overheid om een overkoepelend beleid uit te dokteren. Wanneer er een nieuw weesgeneesmiddel of behandeling op de Belgische markt komt, moet er een duidelijk transparant traject gevolgd kunnen worden. We vragen dat ook voor de terugbetaling van medicatie voor stofwisselingsziekten. Ons motto hierbij is: “Geef onze kinderen meer leven voor hun jaren en meer jaren voor hun leven”

Daarnaast pleit de vereniging ook voor een tegemoetkoming voor mensen die door hun zeldzame ziekte, wel willen werken maar minder arbeid kunnen verrichten dan normaal. “Een voorbeeld hiervan is Sylvie. Ze is verpleegster. Omwille van de progressie van haar ziekte, heeft ze meer en meer moeite om haar beroep uit te oefenen. Daarom is ze genoodzaakt om een stap terug te zetten. Dit heeft echter verregaande financiële gevolgen. Momenteel zijn er geen tegemoetkomingen voor mensen met een aangeboren stofwisselingsziekte die minder kunnen werken of moeten werken. Ook hiervoor proberen we bruggen te bouwen met de overheid om deze lacune te dichten. We hebben de voorbije 25 jaar al heel wat werk verricht maar het mag duidelijk zijn dat er ook nog heel wat werk voor de boeg ligt.”