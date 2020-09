Partij cocaïne aangetroffen in container met auto-onderdelen Kristof Pieters

01 september 2020

13u58 0 Beveren Het parket Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart na de vondst van een partij cocaïne in de Waaslandhaven. De drugs, met een totaal gewicht van 698 kilogram, werden aangetroffen in een container met auto-onderdelen.

De vondst dateert al van 11 mei 2020 maar werd pas nu bekend gemaakt. De container werd gelost van een schip komende uit China. De federale gerechtelijke politie Antwerpen voert het verdere onderzoek onder leiding van het parket Oost-Vlaanderen.

In Zuid-Amerika zijn het afgelopen weekend ook twee grote partijen cocaïne onderschept die haven van Antwerpen als eindbestemming hadden. In de haven van Guayaguil in Ecuador werd 2.250 kilo cocaïne aangetroffen. In Panama ging het om een partij van 455 kilo.